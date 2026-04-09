Enthüllung des Geheimnisses: Bestsellerautorin Freida McFadden gibt wahre Identität preis und beendet Doppelleben

Die weltweit erfolgreiche Thriller-Autorin Freida McFadden, bekannt für Bestseller wie 'The Housemaid', enthüllt nach Jahren ihr wahres Ich: Sara Cohen, eine Neurologin, die jahrelang ein Doppelleben führte. Der Artikel beleuchtet ihren Weg zum Erfolg, die Gründe für ihre Anonymität und die Auswirkungen dieser Enthüllung auf ihre Karriere.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Bestsellerautorin Freida McFadden gibt ihre wahre Identität preis. Sie verkaufte Millionen Bücher, doch niemand wusste, wer sie wirklich ist. Jetzt verrät die Thriller -Schriftstellerin ihren echten Namen – und warum sie ihr Doppelleben als Ärztin beendet. Es war eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Literaturwelt: Jahrelang wusste niemand, wer sich hinter dem Namen Freida McFadden verbirgt.

Fans spekulierten weltweit, ob die Autorin überhaupt existiert oder ob ein ganzes Team von männlichen Ghostwritern hinter den Büchern steckt. Nun hat das Phantom die Maske fallen gelassen: Ich bin es leid, dass die Menschen darüber debattieren, ob ich eine echte Person bin oder drei Männer, sagte die Erfolgsautorin in einem Interview mit USA Today. Hinter dem Pseudonym steckt die 45-jährige Sara Cohen aus Boston. Die Neurologin trug bei öffentlichen Auftritten jahrelang Perücken und Brillen, um ihr Doppelleben als Ärztin zu schützen. Ihr Ziel war es, die Anonymität so lange zu wahren, bis sie ihren Beruf in der Klinik aufgeben kann. Dass Cohen nun an die Öffentlichkeit tritt, unterstreicht ihren Status als literarische Grossmacht. Allein im Jahr 2025 verkaufte sie in ihren drei wichtigsten Märkten – USA, Frankreich und Grossbritannien – insgesamt über 15 Millionen Bücher. Auch hierzulande ist McFadden sehr erfolgreich. Bei Orell Füssli, dem grössten Schweizer Buchhändler, belegen ihre Titel regelmässig die vordersten Plätze in den Charts. Der Durchbruch gelang ihr 2022 mit dem Thriller The Housemaid (auf Deutsch: Wenn sie wüsste). Inzwischen wurden ihre Geschichten in über 40 Sprachen übersetzt. Die Verfilmung mit Stars wie Sydney Sweeney und Amanda Seyfried in den Hauptrollen entwickelte sich zum Blockbuster und spielte weltweit fast 400 Millionen Dollar ein. Der Film füllte ab Januar 2026 auch die grossen Schweizer Kinosäle. Eine Fortsetzung mit dem Titel The Housemaid’s Secret ist bereits in Arbeit; neben Sweeney wird darin Kirsten Dunst zu sehen sein. Trotz der Enthüllung ihrer Identität wird Cohen weiterhin unter ihrem bekannten Pseudonym veröffentlichen. Für sie ist das Outing auch ein persönlicher Befreiungsschlag. Offenbar spielten nebst beruflichen Sorgen auch soziale Ängste eine Rolle bei ihrer Anonymität. Sie habe befürchtet, den hohen Erwartungen der Öffentlichkeit als Person nicht gerecht zu werden. Nun, da Sara Cohen ihre klinische Arbeit auf ein Minimum reduziert hat – sie arbeitet nur noch ein- bis zweimal im Monat –, fühlt sie sich bereit für das Rampenlicht. Der Erfolg von Freida McFadden ist ein Beweis für die Macht von packenden Geschichten. Ihre Fähigkeit, Leser zu fesseln, gepaart mit dem Geheimnis ihrer Identität, hat sie zu einer der erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart gemacht. Die Enthüllung ihrer wahren Identität markiert einen neuen Abschnitt in ihrer Karriere, der es ihr ermöglicht, ihre Kunst freier zu entfalten. Ihre Geschichte ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie man seine Träume verfolgen und gleichzeitig persönliche Herausforderungen meistern kann. Ihr Erfolg zeigt, dass Talent, Ausdauer und die Fähigkeit, sich der Welt auf spannende Weise mitzuteilen, zu beachtlichen Erfolgen führen können. Die Tatsache, dass sie ihre wahre Identität so lange geheim gehalten hat, beweist die Intensität ihres Wunsches, ihre Kunst ohne Ablenkung zu perfektionieren. Ihre Entscheidung, jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, ist ein Zeichen ihres Vertrauens in ihre eigene Stärke und in ihre Fähigkeit, mit den Erwartungen der Öffentlichkeit umzugehen. Es ist ein Mutbeweis, der ihre Fans nur noch mehr begeistern wird. Die Zukunft von Freida McFadden verspricht weitere spannende Geschichten und einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt einer Frau, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Ihre Fans können sich auf noch viele weitere Bestseller freuen, die sie unter ihrem bekannten Pseudonym veröffentlichen wird





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