Entführter Schosshunde fallen vor Gericht – dramatische Erpressung durch ehemalige Liebhaber

Ein norwegischer Informatiker und sein polnischer Komplize sollen zwei Bolonkas entführt haben, um ihren ehemaligen Partner zu erpressen. Der Fall kommt vor Gericht in Dietikon.

Der Fall der entführten Schosshunde von Schlieren kommt am Mittwoch vor Gericht in Dietikon. Beschuldigt ist ein 32-jähriger Informatiker aus Norwegen, der zusammen mit einem Komplizen, einem 39-jährigen Polen, zwei Bolonkas eines ehemaligen Lokalpolitikers aus Schlieren entführt haben soll.

Der ehemalige Gemeinderatspräsident von Schlieren erlitt im Februar 2025 einen Zusammenbruch, nachdem er in seiner Wohnung einen Erpresserbrief fand. Darin hieß es, dass die beiden Hunde Quentin und Qamar entführt worden waren und nur gegen ein Lösegeld freikommen würden. Der Entführer bedrohte den Hundehalter damit, die Tiere nie wiederzusehen, falls dieser die Polizei kontaktieren würde.

Gleichzeitig teilte der Täter in einer Nachricht mit, dass er sich bereits mit den Hunden auf dem Weg nach Polen befinde: "Wir sind schon in Polen, Papa", schrieb er an den verzweifelten Besitzer. Trotz der Drohungen informierte der Hundehalter die Polizei, die bald einen Ermittlungserfolg verbuchen konnte. Die Behörden verhafteten den Norweger, der am 20. Mai in Dietikon vor Gericht steht.

Gegen ihn liegt eine Anklage wegen mehrfacher versuchter Erpressung vor. Der Beschuldigte saß bereits fünf Wochen in Untersuchunghaft. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Strafanträge noch nicht veröffentlicht und wird diese erst imlaufenden Prozess bekanntgeben. Besonders dramatisch ist der Fall auch wegen der persönlichen Beziehungen der Beteiligten.

Der 32-jährige Norweger hatte mit dem Opfer eine Fernbeziehung geführt. Ebenso war der Hundehalter einst mit dem mutmaßlichen Komplizen, dem 39-jährigen Polen, liiert. Nach Angaben der Anklage hatten die beiden Männer die Entführung gemeinsam geplanter dient, um den ehemaligen Partner zu erpressen.

Allerdings gelang es auch der polnischen Polizei, den Komplizen zu verhaften, nachdem er mit den entführten Hunden in sein Heimatland gefahren war. Zum Glück endlichete die Entführung der Hunde Quentin und Qamar gut: Anfang März 2025 reiste der Schweizer Halter nach Polen und konnte seine beiden Bolonkas gesund und unversehrt wieder in Empfang nehmen.

Die Tiere hatten die traumatische Zeit anscheinend ohne körperliche Folgen überstanden, doch für den Halter bleibt der Vorfall ein schmerzhaftes Erlebnis, das ihn emotional tief getroffen hat





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