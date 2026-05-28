Entdeckung von riesigen Schadstoffmengen im ehemaligen Munitionslager Mitholz

Im ehemaligen Munitionslager Mitholz wurden rund 350'000 Kubikmeter stark belastetes Material entdeckt - deutlich mehr als bisher bekannt. Die Räumung des Gebiets wird aufwendiger und verzögert sich bis 2047. Die Explosionsgefahr hat sich jedoch reduziert und ermöglicht Einsparungen bei den Gesamtkosten von rund 2,5 Milliarden Franken.

Im ehemaligen Munitionslager Mitholz wurde eine enorme Menge von rund 350'000 Kubikmetern stark belastetem Material entdeckt, was deutlich mehr ist als bisher bekannt. Der Zeitplan für den Abzug der Bevölkerung bleibt bis Ende 2032 bestehen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 2,5 Milliarden Franken. Besonders betroffene Gebiete sind jene, die bei der Explosion von 1947 zerstört wurden. Teilweise liegen die kontaminierten Böden mehrere Meter tief unter Geröll, Murgängen oder späteren Schutzbauten. Projektleiter Adrian Götschi sprach von 'riesigen Schadstoffmengen', mit denen sorgfältig umgegangen werden müsse.

Bislang wurden keine Schadstoffe im Wasser nachgewiesen, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere belastete Materialien entdeckt werden. Unter dem Schuttkegel gibt es Spalten und Klüfte, in denen sich weiteres Material befinden könnte, sagte Götschi. Die zusätzlichen Belastungen machen die Räumung aufwendiger. Stark kontaminiertes Material muss speziell behandelt werden, zudem sollen innerhalb des bereits belasteten Gebiets zusätzliche Zwischenlagerflächen entstehen.

Auch die Weideflächen wurden untersucht. Laut Bund sind zwar sämtliche von der Explosion betroffenen Flächen belastet, saniert werden müssen jedoch nur Bereiche bei den Schiessanlagen und Kugelfängen. Die übrigen Weiden könnten weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Die Anpassungen in der Planung führen zu Verzögerungen: Der Abschluss der Räumung wird neu für 2047 erwartet - zwei Jahre später als bisher vorgesehen.

Am Termin für den Wegzug der Bevölkerung ändere sich jedoch nichts, betonte die Projektleitung. Dieser bleibt auf Ende 2032 angesetzt. Gleichzeitig hat sich die Explosionsgefahr laut VBS reduziert. Die geplante Schutzgalerie entlang der Bahnlinie könne deshalb kleiner gebaut werden.

Dadurch lassen sich rund acht Millionen Franken einsparen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich weiterhin auf rund 2,5 Milliarden Franken





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