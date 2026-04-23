Entdecken Sie die Welt der Schweizer Milch auf der BEA 2026

Die Sonderausstellung 'Wir sind Schweizer Milch' auf der BEA 2026 bietet einen umfassenden und interaktiven Einblick in die Schweizer Milchproduktion, von der Kuh bis zum Konsumenten.

Die BEA 2026 verspricht ein besonderes Erlebnis für alle Milchliebhaber und Interessierten an der Schweizer Landwirtschaft . Im Herzen der Ausstellung, im Grünen Zentrum in Halle 3.0, erwartet die Sonderausstellung „Wir sind Schweizer Milch “ vom 24.

April bis zum 3. Mai 2026 ihre Besucher. Diese Ausstellung ist weit mehr als eine reine Informationsveranstaltung; sie ist eine immersive Erfahrung, die alle Sinne anspricht und einen tiefen Einblick in die Welt der Schweizer Milchproduktion gewährt. Die Ausstellung nimmt die Besucher mit auf eine Reise – von den grünen Weiden, auf denen das Futter für die Kühe wächst, bis hin zum fertigen Produkt im Glas oder auf dem Teller.

Sie beleuchtet die komplexe und sorgfältige Arbeit, die hinter jedem einzelnen Liter Milch steckt, und zeigt die Bedeutung nachhaltiger Landwirtschaft für die Qualität und den Wert dieses wichtigen Lebensmittels. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Tierwohl, der artgerechten Haltung der Milchkühe und den Programmen, die zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen beitragen. Besucher erfahren, welche Bedürfnisse Milchkühe täglich haben, wie sie gehalten werden und welche Massnahmen ergriffen werden, um ihnen ein gesundes und glückliches Leben zu ermöglichen.

Die Ausstellung erklärt auch die Rolle von Initiativen wie RAUS (regelmässiger Auslauf im Freien) und BTS (besonders tierfreundliche Stallhaltung) und wie diese zur Förderung des Tierwohls beitragen. Darüber hinaus wird die Vielfalt der Milchprodukte – von klassischer Milch über eine beeindruckende Auswahl an Käsesorten bis hin zu Butter und Joghurt – präsentiert und ihre Bedeutung für eine ausgewogene Ernährung hervorgehoben. Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet, mit zahlreichen Stationen, die zum Mitmachen und Entdecken einladen.

Besucher können ihr Wissen testen, Zusammenhänge verstehen und die Milchproduktion auf spielerische Weise erleben. Diese interaktiven Elemente machen die Ausstellung besonders attraktiv für Familien und Kinder. Das Grüne Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Publikum anzusprechen – von Familien und Konsumenten bis hin zu Fachleuten und Interessierten an Landwirtschaft. Neben der Wissensvermittlung wird auch auf Unterhaltung grossen Wert gelegt.

Kulinarische Angebote wie erfrischende Milkshakes und cremiger Frozen Yogurt runden den Besuch ab und bieten eine köstliche Ergänzung zum Ausstellungserlebnis. Für Schulklassen ab der 3. Klasse werden spezielle Führungen angeboten, die vom 27. April bis zum 1.

Mai 2026 stattfinden. Erfahrene Fachleute vermitteln altersgerechtes Wissen zur Schweizer Milchwirtschaft und machen die Ausstellung zu einer lehrreichen und praxisnahen Schulstunde. Diese Führungen bieten den Schülern die Möglichkeit, die Milchproduktion hautnah zu erleben und Fragen zu stellen. Die Ausstellung „Wir sind Schweizer Milch“ ist somit eine einzigartige Gelegenheit, die Welt der Schweizer Milch zu entdecken und mehr über die Bedeutung nachhaltiger Landwirtschaft zu erfahren.

Sie ist ein Muss für alle, die sich für hochwertige Lebensmittel, Tierwohl und die Schweizer Traditionen interessieren. Die Ausstellung ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Bewusstseins für die Qualität und den Wert der Schweizer Milch und ihrer Produkte. Sie zeigt, dass Schweizer Milch nicht nur ein köstliches Getränk ist, sondern auch ein wichtiger Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Die Ausstellung ist ein Zeichen des Engagements der Schweizer Landwirtschaft für Nachhaltigkeit, Tierwohl und Qualität.

Sie ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit der Milchbauern und ihrer Familien. Die Ausstellung ist ein Fest für die Sinne und ein Erlebnis für die ganze Familie. Sie ist ein Ort, an dem man lernen, staunen und geniessen kann. Die Ausstellung ist ein Beitrag zur Stärkung des Images der Schweizer Milch und ihrer Produkte.

Sie ist ein Zeichen der Innovation und des Fortschritts in der Schweizer Landwirtschaft. Die Ausstellung ist ein Versprechen für die Zukunft – eine Zukunft, in der Schweizer Milch weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung und unserer Kultur sein wird. Zusätzlich zu der Ausstellung wurden kürzlich wichtige Entscheidungen im Schweizer Bauernverband getroffen. Die Landwirtschaftskammer des Schweizer Bauernverbands hat die Stimmfreigabe zur Nachhaltigkeitsinitiative beschlossen, die am 14.

Juni zur Abstimmung kommt. Diese Entscheidung unterstreicht das Engagement der Landwirtschaft für eine nachhaltige Zukunft. Die Delegiertenversammlung der Schweizer Milchproduzenten SMP hat am 16. April 2026 Weichen für mehr Stabilität gestellt.

Die genehmigten Massnahmen sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Milchwirtschaft stärken und die Einkommen der Milchbauern sichern. Der Tag der Schweizer Milch am 11. April hat das Land im Zeichen seines 'weissen Goldes' stehen lassen. An über 130 Standorten wurden die Vielfalt und Qualität der Schweizer Milchprodukte präsentiert und gefeiert.

Diese Veranstaltungen haben dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Schweizer Milchwirtschaft zu schärfen und die Wertschätzung für die Arbeit der Milchbauern zu erhöhen





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