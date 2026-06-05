Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Entdecke die kreative Welt der Comics im Museum der Comics in Zürich

Kunst Und Kultur News

Entdecke die kreative Welt der Comics im Museum der Comics in Zürich
Museum Der ComicsComic-KunstCartoon-Kunst
📆05/06/2026 18:37:00
📰20min
21 sec. here / 296 min. at publisher
📊News: 1041% · Publisher: 51%

Das Museum der Comics in Zürich ist das einzige Museum der Schweiz, das sich ganz der Comic-, Cartoon- und Illustrationskunst widmet. Es zeigt wechselnde Ausstellungen von internationalen Zeichnerinnen und Zeichnern – von humorvollen Cartoons über Graphic Novels bis hin zu politischer Satire. Besonders spannend ist, dass man hier nicht nur fertige Werke sieht, sondern auch Einblicke in die kreativen Prozesse hinter den Zeichnungen erhält.

Das Museum der Comics in Zürich ist das einzige Museum der Schweiz, das sich ganz der Comic-, Cartoon- und Illustrationskunst widmet. Es zeigt wechselnde Ausstellungen von internationalen Zeichnerinnen und Zeichnern – von humorvollen Cartoons über Graphic Novels bis hin zu politischer Satire.

Besonders spannend ist, dass man hier nicht nur fertige Werke sieht, sondern auch Einblicke in die kreativen Prozesse hinter den Zeichnungen erhält. Der perfekte Zeitvertreib für einen verregneten Nachmittag. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 14 Franken Eintritt, Kinder bis 10 Jahre zahlen nichts. Mit dem Schweizer Museumspass ist der Eintritt gratis

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

20min /  🏆 50. in CH

Museum Der Comics Comic-Kunst Cartoon-Kunst Illustrationskunst Ausstellungen Internationales Kreative Prozesse Zürich Museumspass Eintritt Kinder Museum Kunst Kreativität Kunstwerke Kunstausstellung Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Zoo Zürich will trotz Todesfällen weiterhin Elefanten züchtenDer Zoo Zürich will trotz Todesfällen weiterhin Elefanten züchtenAuch in Zukunft möchte der Zoo Zürich Elefanten züchten. Der Tod des am Montag geborenen Elefantenbabys habe nichts mit der Haltung zu tun, so der Zoodirektor. Das Kalb habe eine Fehlbildung der Hinterbeine gehabt.
Read more »

Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienLernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienWer bei der Stadt Zürich eine Berufslehre absolviert, erhält in Zukunft mehr Ferien. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »

Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienLernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienWer bei der Stadt Zürich eine Berufslehre absolviert, erhält in Zukunft mehr Ferien. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »

Stadt Zürich: Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienStadt Zürich: Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienDerzeit haben die 1400 Lernenden der Stadt fünf Wochen Ferien. Bald könnten es acht sein. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 21:38:47