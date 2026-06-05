Entdecke die kreative Welt der Comics im Museum der Comics in Zürich

Das Museum der Comics in Zürich ist das einzige Museum der Schweiz, das sich ganz der Comic-, Cartoon- und Illustrationskunst widmet. Es zeigt wechselnde Ausstellungen von internationalen Zeichnerinnen und Zeichnern – von humorvollen Cartoons über Graphic Novels bis hin zu politischer Satire. Besonders spannend ist, dass man hier nicht nur fertige Werke sieht, sondern auch Einblicke in die kreativen Prozesse hinter den Zeichnungen erhält.
Das Museum der Comics in Zürich ist das einzige Museum der Schweiz, das sich ganz der Comic-, Cartoon- und Illustrationskunst widmet. Es zeigt wechselnde Ausstellungen von internationalen Zeichnerinnen und Zeichnern – von humorvollen Cartoons über Graphic Novels bis hin zu politischer Satire.
Besonders spannend ist, dass man hier nicht nur fertige Werke sieht, sondern auch Einblicke in die kreativen Prozesse hinter den Zeichnungen erhält. Der perfekte Zeitvertreib für einen verregneten Nachmittag. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 14 Franken Eintritt, Kinder bis 10 Jahre zahlen nichts. Mit dem Schweizer Museumspass ist der Eintritt gratis
Museum Der Comics Comic-Kunst Cartoon-Kunst Illustrationskunst Ausstellungen Internationales Kreative Prozesse Zürich Museumspass Eintritt Kinder Museum Kunst Kreativität Kunstwerke Kunstausstellung Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch Museumbesuch
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Der Zoo Zürich will trotz Todesfällen weiterhin Elefanten züchtenAuch in Zukunft möchte der Zoo Zürich Elefanten züchten. Der Tod des am Montag geborenen Elefantenbabys habe nichts mit der Haltung zu tun, so der Zoodirektor. Das Kalb habe eine Fehlbildung der Hinterbeine gehabt.
Read more »
Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienWer bei der Stadt Zürich eine Berufslehre absolviert, erhält in Zukunft mehr Ferien. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »
Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienWer bei der Stadt Zürich eine Berufslehre absolviert, erhält in Zukunft mehr Ferien. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »
Stadt Zürich: Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienDerzeit haben die 1400 Lernenden der Stadt fünf Wochen Ferien. Bald könnten es acht sein. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.
Read more »