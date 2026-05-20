Enric Mas gewinnt 1. Etappensieg bei Giro d'Italia

Enric Mas hat seinen ersten Tagessieg bei der Giro d'Italia erreicht. Er hat sich gegen Jhonatan Narvaez durchgesetzt und hat den 5. Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt erreicht.

Enric Mas wusste in der Schlussphase, dass er seinen letzten Fluchtgefährten Jhonatan Narvaez noch vor der Zielgeraden abschütteln müsste, wenn er seinen 1. Tagessieg am Giro d'Italia feiern wollte.

Mehrfach versuchte er, den Ecuadorianer in kleineren Anstiegen abzuschütteln. Doch Narvaez liess nicht locker und hielt den Anschluss mit letzter Kraft. Auf der Schlussgeraden liess der endschnellere Narvaez seinem spanischen Konkurrenten dann keine Chance und jubelte nach den Erfolgen in den Teilstücken 4 und 8 bereits zum 3. Mal bei dieser Giro-Ausgabe über den Tagessieg.

Insgesamt war es für den 29-Jährigen der 5. Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt. 11 Sekunden hinter Narvaez und Mas sicherte sich der Italiener Diego Ulissi in einer 3-köpfigen Verfolgergruppe Rang 3. Ruhiger Tag im Feld Das Feld liess es auf der für Ausreisser prädestinierten 11. Etappe über 195 Kilometer von Porcari nach Chiavari derweil gemütlich angehen.

Unter den Gesamtfavoriten kam es zu keinen ernsthaften Angriffen und so verteidigte der überraschende Leader Afonso Eulalio die Maglia Rosa ein weiteres Mal. Auf Rang 2 liegt der dänische Topfavorit Jonas Vingegaard 27 Sekunden hinter dem Portugiesen. So geht es weiter Am Donnerstag dürfen sich in der 12. Etappe die Sprinter Chancen auf einen Tagessieg ausrechnen.

Auf den 175 Kilometern von Imperia nach Novi Ligure stehen lediglich 2 Bergpreise der 3. Kategorie an und das Finale ist mehrheitlich flach.

Allerdings nicht komplett, sodass sich auch Ausreisser oder Puncher etwas erhoffen können – ab 15:00 Uhr sind Sie bei SRF live dabei. Giro d'Italia ist ein wichtiger Etappenrennen in der italienischen Rundfahrt. Enric Mas, ein spanischer Radfahrer, hat seinen ersten Tagessieg bei der Giro d'Italia erreicht. Er hat sich gegen Jhonatan Narvaez durchgesetzt und hat den 5.

Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt erreicht. Die 11. Etappe war für Ausreisser prädestiniert, aber das Feld hat es gemütlich angehen lassen. Afonso Eulalio hat die Maglia Rosa verteidigt und Jonas Vingegaard liegt 27 Sekunden hinter ihm.

In der 12. Etappe dürfen sich die Sprinter Chancen auf einen Tagessieg ausrechnen. Der Giro d'Italia ist ein wichtiger Teil der italienischen Rundfahrt und bietet viele Möglichkeiten für Radfahrer, sich zu beweisen





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enric Mas Giro D'italia Jhonatan Narvaez Radrennen Italien-Rundfahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10. Etappe des Giro d'Italia - Ganna gewinnt Zeitfahren überlegenDer Italiener Filippo Ganna sichert sich im Kampf gegen die Uhr den Tagessieg. Nur Rang 13 gibt es für Jonas Vingegaard.

Read more »

Giro d'Italia 2026: Fahrer werden für Pinkeln in Trinkflaschen bestraftWeil Fans Trinkflaschen als Souvenirs sammeln, warnt die Giro-Organisation nun ausdrücklich vor einer fragwürdigen Praxis im Peloton.

Read more »

Etappensieg für Migrolino-Filiale am Bahnhof WinterthurDie Migrolino-Filiale am Bahnhof Winterthur darf auch zukünftig ohne Bewilligung am Sonntag öffnen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Allerdings muss das Zürcher Verwaltungsgericht noch das Sortiment checken.

Read more »

Etappensieg für Migrolino-Filiale am Bahnhof WinterthurIm Fall Winterthur hält das höchste Schweizer Gericht fest, dass das Busterminal am Bahnhofplatz und der Bahnhof eine Einheit bilden.

Read more »