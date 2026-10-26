Ennetmoos feiert erfolgreiches Kniendschiessen mit 169 Teilnehmern

Am 24. Oktober absolvierte die Schützengesellschaft Ennetmoos das neunte Kniendschiessen und stellte 169 Schützen aus allen Kantonen unter Beweis, wie stark die Region im Schießen ist. Olympiasiegerin Nina Christen sicherte sich mit 49 Punkten den Gesamtsieg, während mehrere Gruppen den Alterswert nachgewiesen haben. Der Wettbewerb porete ein hohes Niveau und förderte die Gemeinschaft in der Region.

In den besten möglichen äußeren Bedingungen zeigte die Schützen gesellschaft Ennetmoos am vergangenen 24. Oktober erneut ihre Stärke, indem sie das neunte Kniendschiessen der Region abschloss.

Insgesamt nahmen 169 Schützinnen und Schützen aus verschiedenen Kantonen teil und haben die Nachbarschaft nach ihrem Können im Schießen überzeugt. Besonders hervorzuheben ist die aktive Beteiligung im Gruppenwettkampf, bei dem 20 vollständige Teams um die erstklassigen Plätze stritten. Die olympisch geschulte Nina Christen von der Schützengesellschaft Wolfenschiessen sicherte sich mit 49 Punkten den ersten Platz der Einzelrangliste und konnte damit den begehrten Spezialpreis annehmen.

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Rangliste Einzel: Christen führt mit vierzig Punkten

Ihr Bruder Sämi Christen belegte den zweiten Platz mit 48 Punkten, gefolgt vom Einheimischen Pascal Niederberger aus Büren‑Oberdorf, der mit 47 Punkten den dritten Rang erzielte. Der Ranglistentopf zeigte bei den folgenden Plätzen die hohe Konkurrenz an. Michael Burch, Markus Mathis, Ramona Gander, Roman Durrer und Thade Scheuber erreichten jeweils 47 Punkte und belegten die Platzierungen vier bis acht. Markus Heusi (Beckenried) und Anton Enz (Stansstad) zugleich mit 46 Punkten füllten den neunten und zehnten Platz.

Weitere Teilnehmer, darunter Iwan Suter, Stefan Odermatt, Beat Gabriel, Paul Waser, Marina Mathis, Michael Hafner, Marco Herger, Daniel Hählen, Hans‑Peter Bucher und Beat Odermatt, erreichten ebenfalls 46 Punkte und setzten die Top‑20 fest. Diese Rangliste illustriert, wie vielfältig und kompetitiv das Teilnehmerfeld war, und unterstreicht das hohe Leistungsniveau der Region. Im Gruppenwettkampf zeigte sich ebenfalls eine beeindruckende Vielfalt. Die einheimische Gruppe A1 aus Ennetmoos setzte mit 228 Punkten den Siegerkurs und wurde mit dem Wanderpreis geehrt.

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Gruppenwettkampf: Ennetmoos siegt mit zweiundzwanzig Punkten

An der zweiten Stelle folgten die "Drachentöter", ebenfalls aus Ennetmoos, mit 224 Punkten, wobei Hans‑Peter Bucher, Marina Mathis, Christian Gander, Daniel von Holzen und Guido Gander den Gewinn mittrugen. Die Büren‑Oberdorf 1‑Gruppe belegt mit 218 Punkten den dritten Platz, während Wolfschlucht aus Wolfenschiessen und Klewen aus Beckenried jeweils 217 Punkte erzielten und die vierte und fünfte Stelle einnahmen. Weitere Teams aus Spiringen, Obbürgen, Burgdorf, Sachseln, Buochs, Ennetbürgen, Dallenwil und Engelberg vervollständigten das landschaftlich vielfältige Grid.

Die Schützengesellschaft Ennetmoos blickt mit Stolz auf diesen gelungenen Schießanlass zurück. Die guten Wetterbedingungen, die rege Teilnahmerate und die herausragenden Ergebnisse haben zu einem spannenden und angenehmen Wettkampf beigetragen. Ein besonderer Dank gilt allen Schützinnen und Schützen für ihre Teilnahme sowie allen Helferinnen und Helfern, deren Einsatz den reibungslosen Ablauf sicherte. Die Gesellschaft freut sich bereits auf die nächste Ausrichtung des beliebten Kniendschiessens.