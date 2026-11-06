Enkelhüten: Wie Grosseltern Freude und Erschöpfung ausbalancieren

Enkelhüten bringt viel Freude, kann aber erschöpfen. Grossvaterberater René Setz rät, Betreuung früh abzusprechen und bei anhaltender Erschöpfung zu reduzieren.

Enkelhüten bringt viel Freude, kann Grosseltern aber auch an ihre Grenzen bringen. Das zeigen Erfahrungsberichte aus der Community von 20 Minuten, die Carolina Lermann im Body-&-Soul-Ressort aufgegriffen hat. Eine Grossmutter namens P. (64) hütet an ihrem Grosi-Tag am Donnerstag ihre beiden Enkelkinder, fünf und sieben Jahre alt.

P. schreibt, das Hüten neben ihrer Arbeit sei ihr zu viel geworden. Seit Mai arbeitet sie in einem reduzierten Pensum, Ende Jahr wird sie pensioniert. Sie freut sich darauf, dass das Hüten dann keinen Stress mehr auslöse und sie flexibler sei.

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Enkelhüten zwischen Freude und Erschöpfung

Enkelhüten kann laut den Berichten aus der Community gleichzeitig Glück und Erschöpfung auslösen. Schnüggerli beschreibt, dass man nach einem Hütetag abends völlig fertig sei und schon um halb neun vor dem Fernseher einschlafe.

Auf dem Programm stehen oft Spiele, Hallenbad oder Basteln, was Schnüggerli nach eigenen Worten sehr gerne macht. Roger (78) und Hanni (75) nennen die gemeinsame Zeit mit den Enkeln ein Lebenselixier, auch wenn sie manchmal ganz schön geschafft seien.

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Auch Marianne Leber (64) kommt beim Enkelhüten manchmal an ihre Grenzen. Leber ist selbst Grosi und berät andere Grosseltern rund um Familienthemen. Ihre Enkel wohnen in der Nähe, sodass sie eine Beziehung zu ihnen aufbauen kann. Sie sagt, es gebe ihr Energie, die Kinder aufwachsen zu sehen.

Wenn Kinder toben, hüpfen und spielerisch kämpfen, kann es laut und wild werden. Leber sieht darin pure Lebensfreude, räumt aber ein, dass es in der Wohnung schnell einmal zu laut oder gefährlich werden könne.

Warum Grosseltern ihre eigene Energie vergessen

Grossvaterberater René Setz sagt gegenüber 20 Minuten, viele Grosseltern freuten sich, gebraucht zu werden, und verlören dabei leicht die eigene Energie aus den Augen. Setz kennt das Thema aus Beratungen und aus dem Grosseltern-Treff der Mütter- und Väterberatung im Kanton Bern.

Was zu viel ist, lasse sich laut Setz nicht an einer bestimmten Anzahl Hütetage festmachen. Manche Grosseltern kümmerten sich zusätzlich um weitere Aufgaben in der Familie. In Familien stünden oft Pflichtgefühl und Ängste im Weg. Manche fürchteten Streit oder weniger Kontakt zu den Enkeln, andere wüssten, dass ihre Kinder eine zusätzliche Betreuung bezahlen müssten.

Burnout werde meist mit Dauerstress im Beruf verbunden. Doch auch die Verantwortung für Haushalt, Familie und Enkel kann laut Setz körperliche und seelische Kräfte aufbrauchen. Betroffene fühlten sich dauerhaft ausgebrannt, die Belastung gehe also über die normale Müdigkeit nach einem Hütetag hinaus. Setz richtet den Blick dabei auf Frauen, deren Alltag über Jahre von Pflichten für andere bestimmt werde. Anhaltende Erschöpfung durch Betreuungsaufgaben könne jedoch auch Grossväter betreffen.

Eltern brauchen Unterstützung und klare Absprachen

Eltern sind auf Unterstützung angewiesen, wie das Beispiel von S. (35) zeigt. S. hat ein dreijähriges Kind und Drillinge im Säuglingsalter. Die Eltern von S. hätten früh klargemacht, dass sie keine Enkelbetreuung übernehmen wollen. S. respektiert diese Haltung, empfindet es aber trotzdem als traurig.

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S. sagt, gerade in der aktuellen Situation wäre gelegentliche Entlastung unglaublich wertvoll. Auch wer wegen der Kinder zu Hause bleibe, brauche Pausen. Kinderbetreuung sei schliesslich auch Arbeit, nur eben unbezahlt und oft rund um die Uhr.

René Setz hält es für ganz normal, nach dem Hüten müde zu sein. Ernst werde es, wenn die Erholung ausbleibe. Wer auch nach freien Tagen erschöpft sei, schneller gereizt reagiere oder Hobbys und Freundschaften aufgebe, brauche Entlastung. Setz rät, die Betreuung zu reduzieren oder zu pausieren. Bei anhaltenden Beschwerden empfiehlt er eine Abklärung in der hausärztlichen Praxis.

Absprachen früh treffen und ein klares Nein

René Setz empfiehlt, Fragen zur Betreuung früh zu klären, etwa wie oft und wie lange gehütet wird, wer das Essen bezahlt und wer bei Krankheit einspringt. Diese Punkte gehörten laut Setz früh auf den Tisch.

Marianne Leber betont, dass Familien ihre Absprachen anpassen können müssen. Einmal getroffene Abmachungen sollten gelegentlich wieder besprochen und verändert werden können. Setz erlebt zudem, dass ein klares, freundliches Nein oft besser akzeptiert wird, als Grosseltern befürchten.

Schnüggerli erlebt, dass die Freude an den Enkeln schnell zurückkehrt. Spätestens am übernächsten Tag vermisse man die Kinder und würde sie am liebsten wieder zu sich holen.