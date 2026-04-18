Eni-Chef fordert Überdenken des russischen LNG-Ausstiegs – Machbarkeit statt Ideologie

Der Chef des italienischen Energiekonzerns Eni, Claudio Descalzi, appelliert an die EU, den geplanten Ausstieg aus russischen Flüssigerdgas-Lieferungen zu überdenken. Er betont die operative Notwendigkeit von flexiblen Gaslieferungen für die Versorgungssicherheit und warnt vor wirtschaftlichen Unsicherheiten durch eine rein ideologisch motivierte Politik.

Claudio Descalzi , der Vorstandsvorsitzende des italienischen Energiekonzerns Eni, ist kein Politiker. Und gerade deshalb lohnt es sich, seinen Ausführungen Gehör zu schenken. Manager besitzen eine Eigenschaft, die Politikern systematisch zu fehlen scheint: Sie müssen funktionieren. Andernfalls sind sie schnell Geschichte. Nun fordert Descalzi die Europäische Union auf, ihr geplantes Aus für russisches Flüssigerdgas (LNG) zu überdenken.

Die Lieferungen sollen nach jetzigem Stand in zwei Schritten eingestellt werden, zunächst Ende April und dann Anfang 2027. Descalzis Aufforderung zur Überprüfung dieser Entscheidung ist dabei kein moralisches Statement, sondern eine rein operative Betrachtung. 20 Milliarden Kubikmeter Gas, die derzeit aus Russland stammen, so Descalzi, sind nicht einfach nur eine Zahl. Sie stellen einen wichtigen Puffer dar, der Flexibilität für Kraftwerke und somit letztlich Versorgungssicherheit für Millionen von Menschen gewährleistet. Manager denken in Kategorien wie: Was fehlt aktuell im System? Welche Kosten entstehen dadurch? Was sind die potenziellen negativen Folgen, sollte etwas schiefgehen? Und vor allem: Wie schnell kann ich gegensteuern, wenn meine ursprüngliche Annahme sich als falsch erweist? In der Unternehmenswelt werden Entscheidungen auf dieser Basis getroffen und ebenso rasch revidiert, sobald sich die Gegebenheiten ändern. Ideologie ist in diesem Umfeld ein Luxusgut, das sich schlichtweg niemand leisten kann. Die Politik hingegen funktioniert grundlegend anders. Sie muss nicht nur kalkulieren, sondern auch ihre Entscheidungen rechtfertigen können. Sie wägt moralische Erwägungen gegen wirtschaftliche Interessen ab, setzt geopolitische Signale in Kontrast zu ökonomischer Vernunft und versucht, die öffentliche Meinung mit langfristigen strategischen Zielen in Einklang zu bringen. Dieser komplexe Prozess macht politische Entscheidungen zwangsläufig langsamer und oft auch widersprüchlicher. Das geplante Ende russischer LNG-Lieferungen ist hierfür ein prägnantes Beispiel. Aus politischer Sicht ist dieser Schritt nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine nachvollziehbar. Es geht darum, Abhängigkeiten zu beenden und gegenüber Moskau ein klares Zeichen zu setzen. Doch der Preis für diese politische Klarheit ist potenziell sehr hoch. Denn die entscheidende und drängendste Frage bleibt unbeantwortet: Woher soll der Ersatz für diese fehlenden Lieferungen stammen? Wer garantiert, dass die entstehende Lücke nicht zu explodierenden Preisen, unsicheren Lieferketten und im schlimmsten Fall zu unzureichend beheizten Wohnungen führt? An diesem Punkt hat Descalzi zweifellos einen berechtigten Einwand. Er bringt eine Perspektive in die Debatte ein, die in den Korridoren Brüssels oft zu kurz kommt: die der tatsächlichen Machbarkeit und praktischen Umsetzbarkeit. Im Spannungsfeld zwischen der reinen Machbarkeit und den oft übergeordneten moralischen Erwägungen liegt die eigentliche Wahrheit. Descalzis Forderung, die europäische LNG-Politik im Hinblick auf russische Lieferungen kritisch zu überdenken, ist daher kein feiger Rückzieher oder gar ein Angriff auf die bisherigen Beschlüsse, sondern vielmehr ein notwendiger Realitätscheck. Ein solcher Realitätscheck ist es, den sich Europa dringend leisten sollte, bevor aus politischer Klarheit eine weitreichende wirtschaftliche Unsicherheit erwächst





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