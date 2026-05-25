Enhanced Games: Doping-Verbotene Mittel zugelassen, Erwartungen nicht erfüllt

Die Enhanced Games, bei denen verbotene Dopingmittel zugelassen waren, waren bei ihrer Premiere in Las Vegas hinter den Erwartungen der Veranstalter zurückgeblieben. Einige Sportlerinnen und Sportler verbesserten ihre persönlichen Bestleistungen, aber es gab keine Flut von Resultaten, die bestehende Weltrekorde übertrafen. Offizielle Anerkennung von den internationalen Verbänden hätte sie ohnehin nicht gefunden.

Die Enhanced Games , bei denen verbotene Dopingmittel zugelassen waren, waren bei ihrer Premiere in Las Vegas hinter den Erwartungen der Veranstalter zurückgeblieben. Einige Sport lerinnen und Sport ler verbesserten ihre persönlichen Bestleistungen, aber es gab keine Flut von Resultaten, die bestehende Weltrekorde übertrafen.

Offizielle Anerkennung von den internationalen Verbänden hätte sie ohnehin nicht gefunden. Der Grieche Kristian Gkolomeev gewann den letzten Wettkampf des Tages, den 50 Meter Freistil, mit einer Zeit von 20,81 Sekunden, was 0,07 Sekunden schneller als der offizielle Weltrekord. Er erhielt zusätzlich zu den 250 000 US-Dollar für den Sieg eine Million US-Dollar Bonus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Enhanced Games hatten Zugang zu Dopingmitteln wie beispielsweise Testosteron, Wachstumshormonen und Epo.

Einige von ihnen haben acht Wochen lang unter medizinischer Begleitung gedopt. Die Veranstalter der Enhanced Games möchten durch das Event Athletinnen und Athleten finanziell und medizinisch besser versorgen als in den etablierten Strukturen des Weltsports





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