Englandominiert: England besiegt Rekordmeister Spanien im EM-Achtelfinale

England bricht mit 3:2 gegen Spanien die 43-Spiele-Unschlagbarkeitsserie. Details zum EM-Spiel, den Toren und den Viertelfinal-Qualifikanten.

England hat am Dienstagabend im EM-Achtelfinale einen historischen Sieg gegen Spanien errungen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel besiegte den Welt- und Europameister mit 3:2 (1:0) in Madrid und beendete damit die Rekordserie des Gegner. Spanien war seit März 2024 ungeschlagen und hatte in den vorangegangenen 43 Spielen keine Niederlage hinnehmen müssen. Dieser klare Sieg markiert einen bedeutenden Wendepunkt im Turnierverlauf für die englische Mannschaft.

Durchbruch für England nach 43 Spielen ohne Sieg

Die Partie begann mit hoher Intensität und endete mit einer klaren Entscheidung zugunsten der Engländer. Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White sicherten durch ihre Treffer den Finalsieg. Spanien hatte zuvor als favorisiertes Team ins Turnier gestartet, doch das englische Kollektiv präsentierte sich in Madrid von seiner stärksten Seite. Die Niederlage beendet die bis dahin unangefochtene Dominanz der Spanier auf internationaler Ebene.

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Tore und rote Karte prägen das Spielverlauf

Kane brachte England kurz vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter in die Führung. Nach dem Seitenwechsel setzte Thomas Tuchels Team direkt nach: Ezri Konsa köpfte nach einer Ecke von Declan Rice aus kurzer Distanz ein, gefolgt vom Treffer von Ben White am Ende eines klugen Spielzugs. Elliot Anderson erhielt später die Rote Karte für eine Notbremse, doch England hielt den Vorsprung.

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Spanier können nicht mehr anspielen

Mikel Oyarzabal und Nico Williams verkürzten zwar noch, doch Schlussmann James Trafford mit starken Paraden. Maxim de Cuyper, Nathan Ngoy und Jeremy Doku sorgten im anderen Gruppenspiel für Belgien für Furore. Währenddessen siegte Frankreich glanzlos gegen die Türkei, um die Gruppe zu gewinnen.