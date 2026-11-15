England besiegt Rekordmeister Spanien mit 3:2 in Madrid

England beendet die 43-Spiele-Unschlagsserie Spaniens mit einem 3:2-Sieg in Madrid. Thomas Tuchels Team qualifizierte sich für das Viertelfinale der U21-EM. Harry Kane, Konsa und White trafen.

Die englische U21-Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel hat bei der U21-Europameisterschaft im spanischen Madrid einen historischen Erfolg gefeiert. Mit einem knappen 3:2-Sieg (1:0) bezwang das Team den Welt- und Europameister Spanien und brach damit dessen Rekordserie von 43 ununterbrochenen Spielen ohne Niederlage. Diese Serie, die seit März 2024 nach der 0:1-Pflichtgegen Kolumbien andauerte, fand durch dieses intensive und hitzige Duell ein jähes Ende. Die Engländer zeigten sich von der ersten Minute an präsent und nutzten ihre Chancen präzise, um sich im Achtelfinale zu qualifizieren.

Harry Kane und Doppelschlag sichern Vorsprung

Der entscheidende Moment vor der Pause kam, als Harry Kane einen Foulelfmeter verwandelte und England in der 45. Minute in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel steigerte England den Druck erheblich. Ezri Konsa erhöhte in der 53. Minute nach einer Ecke von Declan Rice aus kurzer Distanz per Kopf auf 2:0. Kurz darauf folgte der dritte Treffer durch Ben White in der 57. Minute, der den Abschluss eines klugen englischen Spielzugs bildete. Der 3:0-Stand schien das Spiel für Spanien bereits entschieden zu haben, doch die Iberier ließen nicht aufgeben.

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Spanien kämpft sich zurück durch Elfmeter und Tor

Die spanische Mannschaft reagierte verzweifelt auf den Rückstand. Elliot Anderson erhielt in der 65. Minute die rote Karte, nachdem er Lamine Yamal im eigenen Strafraum durch eine Notbremse gestoppt hatte. Dies ermöglichte Mikel Oyarzabal, den Anschlusstreffer per Foulelfmeter zu erzielen. In der 75. Minute verkürzte Nico Williams weiter, sodass die Partie wieder offen wurde. Thomas Tuchels Team verteidigte den knappen Vorsprung über die volle Zeit, wobei Schlussmann James Trafford durch diverse starke Paraden das torlose Finale für England sicherte.

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Belgien überholt Italien im Gruppe-A-Duell

Parallel zum Spiel gegen Spanien zog Belgien im direkten Vergleich am bisherigen Gruppenersten Italien vorbei und qualifizierte sich für das Viertelfinale. Belgien gewann mit 4:1 (3:1) und sorgte für einen deutlichen Umbruch im Gruppentopf. Maxim de Cuyper traf in der 15. Minute, gefolgt von Toren von Nathan Ngoy in der 22. Minute und Jeremy Doku in der 26. Minute. Innerhalb von zehn Minuten drehte Belgien die Partie, nachdem Pio Esposito die Italiener zuvor mit seinem zehnten Treffer im 15. Länderspiel in Führung gebracht hatte.

Frankreich gewinnt Gruppe gegen die Türkei

Frankreich beendete die Gruppenphase mit einem Sieg und sicherte sich den Gruppensieg. Das Team von Trainer Zinédine Zidane gewann relativ glanzlos mit 2:1 gegen die Türkei. Ein Eigentor von Emirhan Topçu in der 49. Minute brachte die Führung. In der Schlussphase traf Junior Kroupi in der 80. Minute erstmals für die Équipe Tricolore. Abdülkerim Bardakci verkürzte für die Türkei in der 90. Minute per Kopf, doch Frankreich hielt den Vorsprung. Durch diese Ergebnisse schieden die italienischen Spieler aus dem Turnier aus, während Belgien und England nun im Viertelfinale auf die Sieger aus der anderen Hälfte der Gruppe treffen.