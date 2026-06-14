England bekommt gestohlene Trainingsausrüstung zurück: Brasilien und Schottland in der Fussball-WM

Die englische Nationalmannschaft hat ihre gestohlene Trainingsausrüstung zurückerhalten. Vor dem WM-Auftakt in Kansas City wurden Fahrzeuge aufgebrochen, um die Ausrüstung des Teams zum Swope Soccer Village zu bringen. Torwart Dean Henderson sagte, er habe seine Fussballschuhe 'zurückbekommen', also sei alles gut. Auch Brasilien und Schottland stehen im Fokus der WM-Berichterstattung. Brasilien hat Vinícius Júnior und John McGinn in ihrer Truppe, Schottland hat John McGinn und die Bravehearts. Beide Mannschaften stehen vor kniffligen Herausforderungen.

England bekommt gestohlene Trainingsausrüstung zurück Vom 11. Juni bis 19. Juli findet in den USA, Mexiko und Kanada die Fussball-WM statt. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier.

• Brasilien verhinderte dank Vinícius Júniores Traumtor einen Fehlstart. Das Team trifft nun auf Aussenseiter Haiti. • Schottland gewann Dank McGinns Tor 1:0 gegen Haiti und führt Gruppe C an nach Brasiliens 1:1 gegen Marokko. Ein Traumtor von Vinícius Júnior hat Rekordtitelträger Brasilien vor einem Fehlstart bewahrt.

Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 gegen Marokko in East Rutherford in der 32. Minute den Ausgleich. Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21. )





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