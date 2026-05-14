Engagement bei Luftprojekt AtmoRhena+ bremst, Ressourcen fehlen

Die Aargauer Grossrätin Béa Bieber fordert mehr Engagement beim Luftprojekt AtmoRhena+, doch der Regierungsrat bremst aufgrund fehlender Ressourcen und Daten. Die Regierung betont die Bedeutung der Luftverschmutzung als Gesundheitsproblem, aber sieht die Ressourcenintensität der Beteiligung an AtmoRhena kritisch. Die GLP-Grossrätin Bieber mahnt zu klaren Strukturen und einer Zusammenarbeit zwischen Kantonen.

Die Aargauer Grossrätin Béa Bieber forderte in einem Vorstoss mehr Engagement beim Luftprojekt AtmoRhena+, doch der Regierungsrat bremst trotz milliardenschwerer Gesundheit skosten wegen fehlender Daten und hoher Aufwände.

Laut der Regierung fehlen Geld, Personal und kompatible Datengrundlagen. Der Aargauer Regierungsrat zeigt der Idee einer stärkeren Beteiligung am grenzüberschreitenden Luftqualitätsprojekt AtmoRhena Sympathie. Aktiv einsteigen will er vorerst aber nicht. Das geht aus der Antwort auf ein Postulat der GLP-Grossrätin Béa Bieber hervor.

Die Rheinfelderin hatte Anfang März verlangt, dass der Kanton prüft, wie er sich systematisch am Projekt AtmoRhena beziehungsweise AtmoRhena+ beteiligen könnte. Der Regierungsrat nimmt das Postulat zwar entgegen, beantragt aber gleichzeitig dessen Abschreibung. Heisst: Er betrachtet den Vorstoss als erledigt und sieht keinen weiteren Handlungsbedarf mehr. Bieber argumentierte in ihrem Vorstoss, Luftschadstoffe machten «nicht an Kantons- oder Landesgrenzen halt».

Verkehr, Industrie, Energieerzeugung und Landwirtschaft wirkten grenzüberschreitend. Besonders kritisierte Bieber, dass der Aargau im Projekt bisher kaum eine aktive Rolle spielt. Während Basel-Stadt und Basel-Landschaft an der Modellierung beteiligt seien, fehle der bevölkerungsreiche und verkehrsintensive Aargau. Dadurch drohten Lücken bei der Einschätzung regionaler Emissionen und gesundheitlicher Auswirkungen.

Der Regierungsrat widerspricht dieser Einschätzung nicht grundsätzlich. Im Gegenteil: In seiner Antwort anerkennt er ausdrücklich die Bedeutung der Luftverschmutzung als Gesundheitsproblem. Gemäss einer Studie beliefen sich die luftschadstoffbedingten Gesundheitskosten im Kanton Aargau im Jahr 2020 auf rund zwei Milliarden Franken wegen Feinstaubbelastung sowie weitere 802 Millionen Franken wegen Stickstoffdioxid. Die Regierung hält fest, «jegliche Bemühungen, die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung und die damit zusammenhängenden Kosten zu vermeiden, sind grundsätzlich zu begrüssen».

Doch genau hier folgt das grosse Aber. Aus Sicht des Regierungsrates entsteht der eigentliche Nutzen nicht durch zusätzliche Modellierungsprojekte, sondern durch den Vollzug bestehender Umweltvorschriften. Der Fokus liege deshalb auf dem «konsequenten Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung» und dem bestehenden Massnahmenplan Luft. Auffällig ist dabei, wie stark der Regierungsrat auf fehlende Ressourcen verweist.

Zwar liefert der Aargau bereits heute Immissionsdaten über die Partnerschaft «Luftqualität Nordwestschweiz». Für eine eigentliche Beteiligung an AtmoRhena fehle jedoch die notwendige Datenbasis – insbesondere bei den Emissionsdaten, die für die Modellierung zentral seien. Das Problem: Der Kanton hat sein letztes umfassendes Emissionskataster 2017 erstellt. Die Aufbereitung solcher Daten sei «äusserst aufwendig».

Hinzu komme, dass die Aargauer Daten bislang nicht mit französischen und deutschen Standards harmonisiert worden seien. Deshalb weise das AtmoRhena-Modell für den Aargau derzeit «erhebliche Lücken» auf. Auch bei den Gesundheitsdaten sieht die Regierung Grenzen. Zwar verfüge der Kanton über Daten aus der Schweizerischen Gesundheitsbefragung, dabei handle es sich jedoch um Selbstauskünfte und nicht um klinische Diagnosen.

Eine systematische Verknüpfung mit Luftmessdaten sei bislang nicht erfolgt. Insgesamt kommt der Regierungsrat deshalb zum Schluss, dass eine vertiefte Beteiligung an AtmoRhena derzeit zu ressourcenintensiv wäre. Es fehle sowohl an personellen und finanziellen Mitteln als auch an organisatorischen Strukturen, um Daten systematisch zusammenzuführen und international aufzubereiten. Die Regierung stellt sich allerdings nicht grundsätzlich gegen internationale Zusammenarbeit.

Sie verweist mehrfach auf die bestehende Partnerschaft «Luftqualität Nordwestschweiz» mit Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Solothurn, Bern und Jura. Diese funktioniere gut und stelle den regionalen Informationsaustausch bereits heute sicher. Ganz schliessen will die Regierung die Tür dennoch nicht. Sollte die zuständige Fachstelle künftig Projekte erkennen, «die einen wesentlichen Beitrag zur Luftqualität und damit zur Gesundheit der Aargauer Bevölkerung leisten können», werde man eine Teilnahme «selbstverständlich wieder vertieft prüfen».

Siedlungsdruck, Fruchtfolgeflächen und Naherholung machen an den Grenzen nicht halt. Ohne klare Strategie drohe Stückwerk, mahnt die Rheinfelder GLP-Grossrätin Béa Bieber in ihrer Replik auf die Antwort des Regierungsrates. Das fordert sie





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