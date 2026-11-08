Energiesparen mit Thermostatventilen: So senken Sie die Heizkosten effektiv

Energieverbrauch senken durch optimale Thermostatventile und Lüftungsverhalten. Fakten von EnergieSchweiz und BFE zu Einsparpotenzialen und häufigen Fehlern.

Wer seinen Energieverbrauch im Gebäudebereich senken möchte, muss dabei keine größeren Komforteinbußen in Kauf nehmen. Die Reduzierung der Heizkosten lässt sich bereits durch einfache, gezielte Maßnahmen erreichen. Besonders wirksam ist dabei die korrekte Einstellung der Thermostatventile, wie Adrian Grossenbacher vom Bundesamt für Energie (BFE) betont. Nutzer können mit einem passenden Online-Tool berechnen, wie viel Einsparung eine Grad weniger Raumtemperatur konkret bringt.

Einsparpotenziale durch Temperaturabsenkung

Angaben von EnergieSchweiz zufolge sinken die Heizkosten pro Grad Celsius weniger Raumtemperatur um rund sechs bis zehn Prozent. Diese prozentuale Reduzierung betrifft die gesamten Betriebskosten der Heizungsanlage und wirkt sich direkt auf die monatlichen Abrechnungen aus. Die Behörde empfiehlt konkrete Richtwerte für die Raumtemperaturen. In Badezimmern gelten 23 Grad Celsius als angemessen, während Wohnräume bei 20 Grad Celsius liegen sollten. Für Schlafzimmer sowie Flure werden 17 Grad Celsius als optimale Temperatur empfohlen.

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Bei längeren Abwesenheiten oder während der Ferien ist eine reduzierte Heizleistung grundsätzlich sinnvoll. Die dabei eingesparte Energie übersteigt den Aufwand für das spätere Wiederaufheizen des Gebäudes deutlich. Für Ferienhäuser werden Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad Celsius empfohlen, während für dauerhafte Wohnungen Werte zwischen 12 und 15 Grad Celsius angepeilt werden. Auch bei kürzeren Abwesenheiten kann die Nutzung eines Reduzierbetriebs effizient sein, um unnötige Wärmeverluste zu verhindern.

Häufige Fehler bei Heizen und Lüften

Zu den häufigsten Ursachen für einen erhöhten Energieverbrauch zählt eine falsch eingestellte Heizkurve. Die optimale Einstellung sollte daher immer von einer Fachperson vorgenommen werden, um den hydraulischen Abgleich sicherzustellen. Auch dauerhaft gekippte Fenster verursachen hohe Wärmeverluste, ohne für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen. Wird nachts dennoch mit gekipptem Fenster geschlafen, empfiehlt es sich, die Heizung im betreffenden Raum herunterzudrehen.

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Um einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage sicherzustellen, empfiehlt sich die Entlüftung durch eine Fachperson zu Beginn jeder Heizsaison. Das Heizen nur eines einzelnen Raums bei gleichzeitig offenen Türen kann zu Schimmelbildung führen. Dies liegt daran, dass feuchte Luft in kühlere Bereiche gelangt und dort kondensiert. Ein effizienter Betrieb erfordert daher die Isolation von Heizungsrohren in unbeheizten Räumen wie Kellern oder Garagen, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.

Mythen und wirkungsvolle Spartipps

Bestimmte weit verbreitete Spartipps bringen kaum Vorteile oder können sogar schaden. Dazu gehört das vollständige Aufdrehen der Heizung in der Hoffnung, einen Raum schneller aufzuheizen. Diese Maßnahme erhöht den Energieverbrauch lediglich, da die Vorlauftemperatur steigt, ohne die Heizgeschwindigkeit signifikant zu verändern. Auch das Heizen nur eines einzelnen Raums bei gleichzeitig offenen Türen führt zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in den kühleren Nebenzimmern.

Heizkörper dürfen nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden, damit sich die Wärme ungehindert im Raum verteilen kann. Anzeichen für eine ungünstige Einstellung sind Räume, die trotz vollständig geöffnetem Thermostat nicht ausreichend warm werden, während andere Räume überhitzt sind. Auch Heizkörper, die nur teilweise warm werden oder gluckernde Geräusche verursachen, weisen auf Probleme hin. In solchen Fällen helfen das Entlüften der Heizkörper und der hydraulische Abgleich.

Dämmung und Austausch der Heizungsanlage

Zu den einfachsten und kostengünstigsten Maßnahmen zählen das Schließen von Rollläden in der Nacht sowie die Dämmung von Heizungsrohren in unbeheizten Räumen. Weitere wirksame Maßnahmen sind die Dämmung von Kellerdecken, Estrichböden oder Dachflächen. Letzteres ist besonders relevant, da ein erheblicher Teil der Wärme über das Dach verloren geht. Energieschweiz empfiehlt im Winter das Stoßlüften. Dabei werden mehrmals täglich für fünf bis zehn Minuten mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet.

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Ein Ersatz der Heizungsanlage sollte insbesondere dann geprüft werden, wenn die bestehende Anlage älter als 20 bis 25 Jahre ist. Der Umstieg von Öl-, Gas- und Elektrodirektheizungen auf erneuerbare Systeme kann die Gesamtkosten über die Lebensdauer deutlich reduzieren. Die Behörde empfiehlt eine kostenlose Beratung für alle Heizungen, die älter als zehn Jahre sind. Vor einem Entscheid sollte Energieschweiz neben den Investitionskosten auch die Betriebs- und Energiekosten berücksichtigen sowie Förderbeiträge abklären.

Programmierbare oder per App steuerbare Thermostate helfen dabei, die Heizung dem tatsächlichen Nutzungsverhalten anzupassen. Besonders in Ferienwohnungen oder tagsüber leer stehenden Gebäuden kann das Einsparpotenzial erheblich sein. Bereits automatische Thermostatventile ermöglichen gegenüber manuellen Ventilen deutliche Energieeinsparungen. Die optimale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 30 und 60 Prozent, was durch die richtigen Lüftungszeiten erreicht wird.