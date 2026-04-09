Energiekrise in Thailand: Tourismus erlebt Einbruch zum Songkran-Fest

Hohe Energiepreise und teure Flüge dämpfen die Reiselust in Thailand. Das traditionelle Neujahrsfest Songkran steht vor einer Herausforderung, da weniger Touristen erwartet werden. Die Regierung plant Maßnahmen, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Die thailändische Tourismus branche steht kurz vor dem wichtigsten Fest des Jahres, Songkran , vor erheblichen Herausforderungen. Die Aussichten für das traditionelle Neujahrsfest, das vom 13. bis 15. April gefeiert wird, sind getrübt, da deutlich weniger Touristen erwartet werden. Die Hauptursache für diese Entwicklung sind die stark gestiegenen Reisekosten , die durch die globale Energiekrise , ausgelöst durch den Konflikt im Iran, verursacht wurden.

Diese Krise wirkt sich unmittelbar auf die Flugpreise und die Lebenshaltungskosten aus, was die Reiselust erheblich beeinträchtigt.\Die Auswirkungen der steigenden Energiepreise sind in ganz Thailand spürbar. Thienprasit Chaiyapatranun, der Präsident des thailändischen Hotelverbands (THA), wird von der Zeitung The Nation mit den Worten zitiert: Je länger die Treibstoffpreise steigen, desto weniger wird gereist. Insbesondere aus Europa wird ein deutlicher Rückgang der Besucherzahlen erwartet. Die beliebte Ferieninsel Ko Samui ist besonders betroffen, wo die Buchungen Berichten zufolge um etwa 50 Prozent eingebrochen sind. Der Vizepräsident des thailändischen Tourismusverbandes, Ratchaporn Poolsawat, betont die drastischen Preiserhöhungen bei Fähr- und Flugtickets, die sich teilweise verdoppelt haben, sowie die Verteuerung von Lebensmitteln und Alltagskosten um mindestens 20 Prozent. Diese Faktoren zusammengenommen führen zu einer gedämpften Stimmung und einer geringeren Nachfrage nach Reiseangeboten.\Die thailändische Regierung reagiert auf die Krise mit möglichen Sparmaßnahmen. Ministerpräsident Anutin Charnvirakul kündigte an, die Öffnungszeiten von Tankstellen künftig einschränken zu wollen, um Treibstoff zu sparen. Geplant ist, den Verkauf von Benzin und Diesel nachts zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr zu begrenzen. Diese Maßnahme soll jedoch erst nach Songkran umgesetzt werden, um den Reiseverkehr während der Feiertage nicht zusätzlich zu belasten. Die globale Energiesituation, insbesondere die Auswirkungen des Konflikts im Iran auf die Ölversorgung, wirkt sich auf die gesamte Region Asien aus. Andere Länder in Asien haben bereits Sparmaßnahmen eingeführt, da die Unsicherheit über die uneingeschränkte Nutzung der Straße von Hormus und die damit verbundenen Öltransporte anhält. Die Situation zeigt die weitreichenden Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die Wirtschaft und den Tourismus





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