Energie 360° und Green starten in Dielsdorf die Fernwärmeversorgung durch Rechenzentrum-Abwärme. Bis zu 11'500 Haushalte in der Region profitieren klimafreundlich.

Die Energie 360° in Betrieb nimmt heute die neu errichtete Energiezentrale im Zürcher Ortsteil Dielsdorf offiziell in Betrieb. Damit beginnt ein neuer Abschnitt der lokalen Energieversorgung, bei der die Abwärme der benachbarten Green-Rechenzentren konsequent zur Beheizung von Wohngebäuden genutzt wird. Dieser Schritt markiert den ersten Einsatz dieser Technologie in privaten Wohnquartieren nach deren bisherigem Einsatz auf dem Firmencampus und in der Industrie.

Inbetriebnahme der Energiezentrale Dielsdorf

Die neue Energiezentrale dient als zentraler Knotenpunkt, um die im Rechenzentrum anfallende Wärme aufzubereiten und in das umliegende Fernwärmenetz einzuspeisen. Unternehmen betreiben auf diesem Campus ihre Server und IT-Systeme, wobei die dabei entstehende Abwärme nicht ungenutzt bleibt. Seit der ursprünglichen Inbetriebnahme der Datenzentren wurde die Energie bereits erfolgreich auf dem Campus selbst sowie in einem angrenzenden Industriebetrieb eingesetzt. Jetzt gelangt die klimafreundliche Wärme erstmals direkt in Wohnhäusern an.

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Der Aufbau des weitreichenden Wärmeverbunds erfolgt schrittweise und umfasst derzeit den Bau der Leitungen nach Regensdorf. Das Ziel des Ausbaus ist ambitioniert: Im Endausbau sollen bis zu 11'500 Haushalte sowie Industrie- und Gewerbebetriebe in den Gemeinden Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur, Regensdorf, Buchs und Dällikon versorgt werden. Diese Versorgung deckt den Bedarf für Heizung und Warmwasser ab und ersetzt dabei fossile Heizungsanlagen.

Partnerschaft zwischen Green und Energie 360°

Die Zusammenarbeit der beiden Hauptakteure Green und Energie 360° basiert auf einer klaren Aufgabenteilung und gemeinsamen technologischen Standards. Roger Süess, CEO von Green, betont, dass Datacenter integraler Bestandteil der Energiezukunft sind. Durch die gezielte Nutzung der Abwärme der Serverinfrastruktur wird Kreislaufwirtschaft in Dielsdorf konkret umgesetzt. Green setzt dabei auf ressourcenschonende Betriebsweisen, darunter energieeffiziente Kühlsysteme, die Aussenluft nutzen, sowie geschlossene Kühlkreisläufe ohne Wasserverbrauch.

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Walter Ineichen, Bereichsleiter Netzlösungen bei Energie 360°, erläutert, dass die technische Möglichkeit zur Wärmeauskopplung bereits in der Planungsphase des Campuses berücksichtigt wurde. Mit dieser lokalen Wärmequelle können die Anbieter fossile Heizungen ersetzen und die Energieeffizienz in der Region显著提升 steigern. Green liefert zudem nicht nur Wärme, sondern trägt zur Stabilität des Schweizer Stromnetzes bei, indem die Notstromanlagen bei Bedarf Tertiärregelenergie bereitstellen. Der für die Betriebsinfrastruktur benötigte Strom stammt ausschliesslich aus erneuerbaren Energiequellen.

Wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen

Die Expansion von Green geht über die reine Wärmeversorgung hinaus. Als führender Datacenter-Anbieter der Schweiz betreibt das Unternehmen derzeit sieben Zentren im Grossraum Zürich, zwei weitere befinden sich im Bau. Mit dem Erwerb durch den IFM Global Infrastructure Fund treibt Green seine europäische Expansion voran, wobei weitere Projekte in Deutschland bereits in Planung sind. Als einzige Schweizer Anbieterin verfügt Green über den "M&O Stamp of Approval" des Uptime Institute für operative Exzellenz.

Die Eröffnungsfeierlichkeiten der Energiezentrale wurden von wichtigen Vertretern der lokalen Gemeinschaft begleitet. Neben Roger Süess und Walter Ineichen war auch Andreas Denz, Gemeindepräsident von Dielsdorf, anwesend. Diese Initiative schafft die Grundlage für vernetzte, leistungsfähige IT-, Cloud- und KI-Umgebungen für Grossunternehmen und Cloud-Anbieter. Durch die Innovation in der Abwärmenutzung und Energieeffizienz hat sich Green mehrfach auszeichnen lassen.