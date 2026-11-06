Endbericht Wisent im Thal: Konflikte und Schäden bleiben unverändert

Der Abschlussbericht der Gehegephase zeigt ökologische und wirtschaftliche Probleme bei den Wisenten. Landwirtschaft und Politik fordern klare Haftungsregeln oder Projektende.

Der Verein Wisent im Thal hat den vierjährigen Schlussbericht zur Gehegephase vorgelegt und dabei sowohl geeignete Lebensbedingungen für die Tiere als auch signifikante negative Auswirkungen auf die umliegende Landschaft dokumentiert. Die Juralandschaft bietet zwar grundsätzlich den nötigen Lebensraum, doch begleitende Studien belegen deutliche Ertragseinbußen auf Weideland, massive Schälschäden an jungen Edellaubbäumen sowie eine rückläufige Akzeptanz in der Bevölkerung.

Ertragsverluste und Waldschäden quantifiziert

Die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) hat auf den genutzten Weiden eine Ertragseinbusse von rund 24 Prozent gemessen. Bei Versuchen mit ungeschützten Ackerkulturen wie Mais und Gerste kam es ohne Schutz zu Totalausfällen, während einfache Elektrozäune die Kulturen wirksam schützten.

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Parallel dazu dokumentierte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) Schälschäden, die besonders an jungen Bäumen klimafitter Arten wie Ahorn, Eiche und Mehlbeere auftraten. Diese Holzarten sind für die Forstwirtschaft von großer Bedeutung, da sie auf Resilienz gegenüber Klimaveränderungen geprüft werden. Die Bevölkerungsbefragung seit 2023 zeigt eine leicht negative Entwicklung der Wahrnehmung, wobei der Wisent insgesamt dennoch leicht positiv wahrgenommen wird, die Skepsis gegenüber einer vollständigen Freilassung jedoch zunimmt.

Reaktionen der Projektverantwortlichen und Haftungsfragen

Otto Holzgang, der das Projekt bis Ende Oktober leitete, relativiert die Ergebnisse im Gespräch und weist darauf hin, dass die hohe Tierdichte im Gehege von zeitweise über 10 Tieren pro 100 Hektaren die Übertragbarkeit auf geplante Halbfreiheit erschwert. Er bestätigt, dass die Werte im Vergleich zur ersten Befragung 2023 zwar tiefer sind, die aktuelle Situation im begehbaren Gehege aber weiterhin leicht positiv beurteilt wird. Eine knappe Mehrheit lehnt jedoch eine direkte Freilassung ab.

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Zum Unfall des Rangers am 31. August 2026, der nach einer Annäherung auf etwa zwei Meter schwer verletzt wurde, erklärt Holzgang, dass sich der Ranger unverständlicherweise viel zu nahe an das Tier gewagt habe, um es zu vertreiben. Der Ranger erholt sich gut und soll in wenigen Tagen aus der Reha entlassen werden. Der Verein haftet als Eigentümer der Tiere für Schäden und verfügt über eine Versicherung, eine Freilassung erfolgt nur mit Zustimmung des Kantons.

Wirtschaftlicher Widerstand und politische Forderungen

Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbands, wertet die Ergebnisse als Bestätigung früherer Einsprachen und bezeichnet die Wiederansiedlung als nicht tragbar, da die Schäden für die Landwirtschaft relevant und nicht zumutbar seien. Er betont, dass der Wisent kein anerkanntes Wildtier, sondern Privatbesitz des Vereins sei und dieser vollumfänglich haftbar. Bagatellgrenzen lehne die Landwirtschaft ab und fordere vorgängige Verträge mit klaren Entschädigungsregelungen.

Kupper verweist auf den Bundesgerichtsentscheid von 2022, wonach der Gehegezaun im Frühling 2027 abgebrochen werden muss, was für die Halbfreiheit neue Bewilligungen erfordert. Kritische Stimmen kämen inzwischen auch aus Forst, Jagd und örtlichen Behörden, und der Angriff auf den Ranger habe Teile der Bevölkerung aufgeschreckt. Ein Vorstoß im Kantonsrat sei hängig, und Kupper fordert, den Schlussstrich unter das Projekt zu ziehen, statt weitere Untersuchungen zu starten.

Offene Fragen zur künftigen Haltung und Entscheidung

Der Schlussbericht selbst hält fest, dass aus der Gehegephase noch keine abschließende Aussage zur langfristigen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Tragbarkeit einer frei lebenden Herde möglich ist. Der Verein verweist darauf, dass durch Gemeinderatsentscheide die Verkleinerung des geplanten Halbfreiheitsperimeters den Wisent-Einfluss auf die Fläche reduziert und somit eher natürlichen Bedingungen entsprechen würde. Aus forstwirtschaftlicher Sicht ist das Schälen problematisch, aus ökologischer Sicht kann es aber auch positiv sein.

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Ob und unter welchen Bedingungen die Halbfreiheit kommt, entscheidet der Kanton Solothurn. Der politische und landwirtschaftliche Widerstand hat sich mit dem Bericht nicht abgeschwächt, und es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Akzeptanzsteigerung ergriffen werden, sollte eine Fortsetzung des Projekts beantragt werden.