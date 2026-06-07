Empörung in Wimmis nach Vandalismus an Grillstelle - Gemeinde bittet um Hinweise

Nach mutwilligen Zerstörungen an der Grillstelle Herrenmätteli sucht die Gemeinde Wimmis mit einer öffentlichen Fahndung nach den Tätern. Die Beschädigungen an öffentlicher Infrastruktur und Bäumen stoßen auf breite Kritik in der Bevölkerung.

In der bernischen Gemeinde Wimmis sorgt eine Serie von Vandalismus vorfällen für Empörung und Unverständnis in der Bevölkerung. Im Zentrum des Geschehens steht die Grillstelle Herrenmätteli, wo unbekannte Täter mutwillig Sachbeschädigung en angerichtet haben.

Die lokalen Behörden haben daraufhin öffentlich um Hinweise gebeten, indem sie Fotos der verwüsteten Infrastruktur auf der offiziellen Facebook-Seite der Gemeinde veröffentlichten. Die Bilder zeigen unter anderem zertrümmerte Holztische und Bäume, die nach Angaben der Gemeinde durch die=Taten erheblich verletzt wurden und möglicherweise absterben.

Der Gemeindeverwalter, Beat Schneider, äußerte sich gegenüber der Presse bestürzt über das Ausmaß der Zerstörung und betonte, dass das vorsätzliche Beschädigen von öffentlichem Eigentum nicht nur die Nutzung für alle anderen erschwert, sondern letztlich die Steuerzahler für die notwendigen Reparaturen aufkommen müssen. Besonders der Angriff auf gesunde Bäume stößt auf besondere Kritik, da deren potenzieller Tod einen nicht wieder gutzumachenden Schaden darstellt.

Der Aufruf der Gemeinde fand ein breites Echo: Innerhalb weniger Tage sammelten sich auf dem Facebook-Beitrag mehr als 50 Kommentare, in denen die Bürgerinnen und Bürger ihrem Frust und ihrer Verärgerung Ausdruck verliehen. Viele Beiträge betonen, dass selbst wenn eine Infrastruktur vielleicht renovierungsbedürftig sei, dies niemanden zu solchen Zerstörungshandlungen berechtige. Äußerungen wie "Wann hört das mal auf? Einfach doof für alle, die Sorge tragen" fassen die Stimmung vieler Anwohner zusammen.

Es handelt sich bei dem Vorfall in Wimmis jedoch nicht um ein Einzelereignis. Wie Gemeindeverwalter Schneider ergänzte, kommt es in der Region immer wieder zu Vandalismus, wobei Sprayereien die häufigste Form darstellen und fast jährlich auftreten - mal in größerem, mal in smallerem Ausmaß. Auf ähnliche Vorfälle aus den Monaten Januar und Februar 2025 wird verwiesen, als eine gesamte Schulanlage sowie Verkehrsschilder und Brückengeländer betroffen waren. Im Vergleich dazu seien die Schäden an der Grillstelle Herrenmätteli glücklicherweise seltener.

Ob Wimmis im Schweizer Vergleich überproportional betroffen ist, lässt Schneider offen, er betont aber, dass die Gemeinde konsequent Anzeige erstatte und Transparenz über Vorfälle herstelle. Das Ziel dieser Öffentlichkeitsarbeit sei es, eine präventive Wirkung zu entfalten und potenzielle Täter abzuschrecken. Ob diese Strategie letztendlich Erfolg hat, könne man jedoch nicht mit Sicherheit sagen.

Derzeit läuft die Suche nach den Verantwortlichen für die Zerstörungen am Herrenmätteli weiterhin, doch wie Schneider auf Nachfrage bestätigt, gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf die Täterschaft. Die Gemeinde hofft nun, dass der öffentliche Appell und die mediale Aufmerksamkeit doch noch zu entscheidenden Zeugnissen führen





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