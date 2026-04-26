Empörung in Italien über Schweizer Vorgehen nach Brandkatastrophe von Crans-Montana

Italienische Politiker und Medien kritisieren die Schweiz scharf, da Rechnungen für die Behandlung italienischer Brandopfer nach Italien geschickt wurden. Dies wird als bürokratische Kälte und mangelnde Solidarität wahrgenommen.

Die Reaktion der Schweiz auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana , bei der 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden, hat in Italien weiterhin für erhebliche Empörung gesorgt.

Die Kritik konzentriert sich auf die Wahrnehmung, dass die Schweizer Behörden bürokratische Verfahren über die dringende Notwendigkeit nachbarschaftlicher Solidarität stellen. Italienische Medien berichten einhellig von einem Mangel an Mitgefühl und einer unakzeptablen Kälte in der Art und Weise, wie die Schweiz mit den Opfern und ihren Familien umgeht. Der Vorwurf lautet, dass die Rechnungsstellung für medizinische Behandlungen, die italienischen Staatsbürgern in Schweizer Krankenhäusern gewährt wurden, eine Verletzung grundlegender ethischer Prinzipien darstellt und die Würde der Betroffenen missachtet.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte den Parlamentarier Andrea Pellicini von der Partei Fratelli d'Italia, der betonte, dass die Schweiz offenbar noch nicht erkannt habe, dass es sich bei der Katastrophe von Crans-Montana nicht um einen isolierten lokalen Vorfall handelt, sondern um eine Tragödie mit europäischer Dimension. Pellicini kritisierte die Versendung von Rechnungen an die Opfer als «kalte Bürokratie ohne Würde».

Er wies darauf hin, dass er Mitglied der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Italien-Schweiz sei und daher eine engere Zusammenarbeit und ein größeres Verständnis erwartet habe. Auch Fabrizio Pregliasco, Direktor der Fachschule für Hygiene und Präventivmedizin an der staatlichen Mailänder Universität, äußerte sich in der Nachrichtenagentur askanews äußerst kritisch. Er bezeichnete die Rechnungsstellung für die Behandlung italienischer Brandopfer als zutiefst unangemessen und ethisch inakzeptabel. Die Kritik unterstreicht die tiefe Verunsicherung und den Unmut, die in Italien über das Vorgehen der Schweizer Behörden herrschen.

Die Wahrnehmung, dass finanzielle Aspekte in einer solchen humanitären Krise Vorrang vor dem Wohl der Opfer haben, wird als inakzeptabel empfunden. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich bereits am Freitagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu den Vorwürfen geäußert. Sie bezeichnete die mutmaßlichen Kostenforderungen der Schweiz als eine «schändliche Forderung», sollte sich die Berichterstattung bestätigen. Diese klare Stellungnahme der italienischen Regierung unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Situation und den politischen Druck, der auf die Schweiz ausgeübt wird.

Gian Lorenzo Cornado, ein Vertreter des Kantons Wallis, hatte zuvor erklärt, dass italienische Brandopfer, die im Spital von Sitten behandelt wurden, keine Kosten tragen müssten. Er betonte, dass die italienischen Familien bereits Ende Februar bis Anfang März schriftlich über das Vorgehen informiert worden seien, falls sie dennoch Rechnungen erhalten sollten.

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) bestätigte am Samstag, dass im Falle einer Behandlung von Ausländern in Schweizer Krankenhäusern die Rechnung an deren ausländische Krankenversicherung und nicht an die betroffene Person geschickt wird. Die Betroffenen erhalten lediglich eine Rechnungskopie zur Kontrolle. Trotz dieser Erklärungen bleibt die Empörung in Italien bestehen, da die Rechnungsstellung als Symbol für mangelnde Solidarität und Respekt wahrgenommen wird.

Die Situation erfordert eine klare Kommunikation und eine schnelle Lösung, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien nicht weiter zu belasten und das Vertrauen der Opfer und ihrer Familien wiederherzustellen





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