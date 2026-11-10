Empa entwickelt Flüssigkernfaser für länger wirksame Moskitonetze

Eine neue Flüssigkernfaser der Empa soll Moskitonetze über rund drei Jahre mit Insektizid versorgen und auch gegen resistente Mücken wirken.

Die Forschenden der Empa haben eine spezielle Faser entwickelt, die neue Wirkstoffe über Jahre hinweg an Moskitonetze abgeben könnte. Projektleiterin Edith Perret beschreibt die Entwicklung als Antwort auf ein wachsendes Problem: Immer mehr Mücken werden gegen herkömmliche Insektizid e resistent, und die Schutzwirkung der bisher eingesetzten Netze lässt nach.

Mit Insektiziden behandelte Mückennetze gelten als wichtiges Mittel im Kampf gegen Malaria. In vielen betroffenen Regionen entwickeln die Insekten jedoch Resistenzen gegen die bisher verwendeten Wirkstoffe. Die Faser der Empa soll diesem Trend mit einem neuen technischen Ansatz begegnen.

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Flüssigkern-Faser gibt Insektizid langsam ab

Der flüssige Kern der Faser enthält ein Insektizid, das langsam durch die äussere Kunststoffhülle an die Oberfläche gelangt. Auf diese Weise soll das Moskitonetz über einen längeren Zeitraum hinweg Wirkstoff freisetzen, statt die Substanz nur kurzzeitig abzugeben.

Nach Angaben von Edith Perret erlaubt es die Flüssigkernfaser, neuartige Insektizide in die Faser zu bringen. Deren Verwendung war mit dem bisherigen Ansatz nicht möglich. Zu diesen Wirkstoffen gehören Substanzen, die bei den hohen Temperaturen, wie sie bei herkömmlichen Herstellungsverfahren auftreten, verdampfen würden.

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Nach Einschätzung der Forschenden könnten die Netze ihre Wirkung während rund drei Jahren behalten und auch mehrere Waschgänge überstehen. Ob dies tatsächlich gelingt, müssen laut Empa allerdings noch umfangreichere Tests zeigen. Bis dahin handelt es sich um eine Einschätzung auf Basis der bisherigen Untersuchungen.

Empa arbeitet mit Vestergaard und Monosuisse zusammen

Die Schweizer Unternehmen Vestergaard und Monosuisse waren neben der Empa an der Entwicklung der Faser beteiligt. Die Partnerschaft verbindet damit Forschung und industrielle Erfahrung aus der Schweiz.

Erste Versuche mit den neuen Fasern verliefen nach Angaben der Empa vielversprechend. Die Forschenden untersuchten dabei auch die Wirkung der Fasern gegen resistente Mücken, also gegen genau jene Insekten, bei denen herkömmliche Mittel an Wirkung verlieren.

Industrielle Fertigung und Malariabekämpfung als Ausblick

Offen ist laut Empa noch, ob sich die Technologie im industriellen Massstab herstellen und breit einsetzen lässt. Diese Frage entscheidet darüber, ob die Faser über den Laborstatus hinaus in Moskitonetze gelangen kann.

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Sollte die Fertigung gelingen, könnten die neuartigen Netze nach Einschätzung der Forschenden helfen, Malaria zu bekämpfen. Dafür müssen die Ergebnisse aus den ersten Versuchen in umfangreicheren Tests bestätigt werden, insbesondere zur Wirkdauer und zur Beständigkeit bei mehrfachem Waschen.