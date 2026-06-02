Emotionaler Abschied: Murat Yakin verabschiedet sich von seiner Frau vor WM-Abflug

Murat Yakin verabschiedet sich am Flughafen Zürich emotional von seiner Frau Anja, bevor die Nati zur WM in die USA fliegt. Seine Töchter könnten bei einem Halbfinal-Einzug nachreisen.

Am Flughafen Zürich spielten sich kurz vor dem Abflug der Schweizer Nationalmannschaft zur Fussball-WM in den USA rührende Szenen ab. Nati-Coach Murat Yakin verabschiedete sich emotional von seiner Frau Anja, die ihn in der Lobby des Hotels Radisson Blue noch einmal kräftig umarmte.

Der 48-Jährige führte seine Frau kurzerhand die Rolltreppe hinunter in Richtung Parkgarage, wo sie ihm einen Kuss für die Reise schenkte. Schon speziell, für eine längere Zeit von der Familie weg zu sein, gestand Yakin kurz vor dem Boarding. Die beiden Töchter des Trainerduos waren zu diesem Zeitpunkt in der Schule, was verhindert, dass sie ihrem Vater während des Turniers in die USA folgen können.

Es gibt jedoch eine Ausnahme: Sollte die Schweiz den Viertelfinal überstehen, könnten die Kinder nach dem letzten Schultag am 11. Juli für den Halbfinal nachreisen. Das wäre natürlich perfekt, sagte Yakin und erinnerte sich an die EM 2024, als seine Töchter mit Mutter Anja bei allen Spielen im Stadion dabei waren. Wir werden alles daransetzen, die beste WM mit der Schweiz zu spielen, betonte der Coach voller Vorfreude.

Die Vorfreude auf das Turnier ist gross, doch die Kinder von Murat Yakin sind kritische Betrachter seiner Arbeit. Bei der letzten WM-Gruppenauslosung verriet der Coach, dass zu Hause über die Aufstellung diskutiert und nachbesprochen werde. Die Töchter hätten natürlich Spieler, die sie favorisieren und auf dem Platz sehen wollen. Diese Anekdote zeigt, dass Fussball in der Familie Yakin nicht nur Beruf, sondern auch Leidenschaft ist, die alle Generationen verbindet.

Während die Kinder in der Schule sind, bereiten sich die Spieler im Hotel auf den Flug vor. Die Reise führt die Mannschaft zunächst nach San Diego, wo am nächsten Samstag im Snapdragon Stadium die WM-Generalprobe gegen Australien stattfindet. Anpfiff ist um 12 Uhr Ortszeit, was 21 Uhr Schweizer Zeit entspricht. Das bislang einzige Kräftemessen mit Australien am 3.

September 2010 in St. Gallen endete torlos. Nun hofft die Schweiz auf einen erfolgreichen Test vor dem ersten WM-Spiel. Das erste WM-Spiel bestreitet die Schweiz dann am 13. Juni um 12 Uhr Ortszeit in San Francisco, was für die Schweizer Fans erneut eine anspielfreundliche Zeit um 21 Uhr Schweizer Zeit bedeutet. 20 Minuten ist vor Ort und wird live tickern.

Die Erwartungen an die Nati sind hoch, nicht zuletzt wegen des historischen Erfolgs bei der EM 2024, als die Schweiz Italien mit 2:0 besiegte und erst im Viertelfinal gegen England knapp ausschied. Yakin und sein Team wollen an diese Leistung anknüpfen und die WM zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Für die Fans gibt es zudem die Möglichkeit, beim Tippspiel von 20 Minuten zur Fussball-WM mitzumachen. Ob Fussballprofi oder Bauchgefühl-Tipper, alle können teilnehmen und tolle Preise gewinnen.

Die Vorfreude auf das Turnier steigt, und die Schweiz hofft auf eine Reise bis ins Halbfinal, damit auch die Yakin-Töchter ihren Vater live vor Ort unterstützen können. Die Stimmung im Team ist gut, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nun gilt es, sich auf die Generalprobe gegen Australien zu konzentrieren, um optimal für das erste WM-Spiel gerüstet zu sein





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