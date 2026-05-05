Emmi Caffè Latte erhält neues, vollständig recyclingfähiges Design

Emmi Caffè Latte führt ein neues Verpackungskonzept mit IML-Technologie ein, das die Becher vollständig recyclingfähig macht und die Handhabung verbessert. Gleichzeitig wird das Markenbild modernisiert, um die Wiedererkennbarkeit zu stärken.

Emmi Caffè Latte , das beliebteste Produkt des grössten Schweizer Milchverarbeiters Emmi , erhält eine umfassende Neugestaltung, die sowohl das Verpackung sdesign als auch die Funktionalität der Becher betrifft.

Diese Veränderung markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und verbessert gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit für Konsumenten. Kern der Neuerung ist die Umstellung auf die sogenannte In-Mould-Labeling-Technologie (IML). Diese innovative Methode ermöglicht es, das Etikett direkt in den Kunststoff des Bechers einzubringen, wodurch die bisherige bedruckte PET-Ummantelung vollständig entfällt. In Kombination mit einem neuen Deckel, der ohne Aluminium-Platine auskommt, wird der Becher somit vollständig recyclingfähig.

Dies unterstreicht Emmis Engagement für den Umweltschutz und die Reduzierung von Plastikmüll. Die Umstellung auf IML ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern bietet auch Vorteile in Bezug auf die Produktästhetik und die Haltbarkeit des Designs. Das Etikett ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Beschädigungen, was die optische Qualität des Bechers über die gesamte Lebensdauer erhält. Neben der verbesserten Recyclingfähigkeit wurde auch die Handhabung des Bechers optimiert.

Der neue Deckel ist fest mit dem Becher verbunden und verfügt über eine praktische Lasche, die den Schutz der Trinköffnung verbessert und das Risiko von Auslaufen während des Transports minimiert. Diese Detailverbesserung trägt massgeblich zur Kundenzufriedenheit bei, insbesondere für Konsumenten, die Caffè Latte unterwegs geniessen. Parallel zur Neugestaltung der Verpackung modernisiert Emmi auch das Erscheinungsbild der Marke insgesamt. Einheitliche Gestaltungselemente über alle Sorten hinweg sollen die Wiedererkennbarkeit der Marke stärken und ein kohärentes Markenerlebnis schaffen.

Zudem werden die Sortenbezeichnungen und Produktinformationen auf der Vorderseite der Becher klarer und deutlicher hervorgehoben, um Konsumenten die Auswahl zu erleichtern. Diese umfassende Markenmodernisierung zielt darauf ab, die Position von Emmi Caffè Latte als führende Marke im Bereich der Milchmischgetränke weiter zu festigen. Die neue Verpackung und das verbesserte Design sollen die Attraktivität der Marke steigern und neue Kunden gewinnen. Die Einführung des neuen Verpackungskonzepts erfolgt zunächst in der Schweiz ab diesem Monat, gefolgt von einem europaweiten Rollout im Juni.

Caffè Latte ist eine der tragenden Säulen des Emmi-Konzerns und wird im Werk in Bern hergestellt. Die Geschichte von Emmi Caffè Latte begann im Jahr 2003 mit ersten Tests, bevor am 15. März 2004 der erste Becher abgefüllt wurde. Seitdem hat sich das Milchmischgetränk zu einem Verkaufsschlager entwickelt und wurde erfolgreich in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Holland und Spanien lanciert.

Bereits im ersten Jahr wurden beeindruckende 26 Millionen Becher produziert, und im Jahr 2012 wurde die Marke von 100 Millionen Bechern überschritten. Das Jahr 2023 markierte einen neuen Rekord mit 83 Millionen verkauften Bechern in der Schweiz und 115 Millionen im Ausland. Diese Zahlen belegen die anhaltende Beliebtheit und den Erfolg von Emmi Caffè Latte auf dem Markt. Die kontinuierliche Innovation und die Anpassung an die Bedürfnisse der Konsumenten sind entscheidende Faktoren für den langfristigen Erfolg der Marke.

Emmi investiert kontinuierlich in die Verbesserung seiner Produkte und Prozesse, um seinen Kunden stets die bestmögliche Qualität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten





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