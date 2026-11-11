Emmen LU strebt offizielle Stadterhebung an

Die Gemeinde Emmen LU will zur Stadt werden. Der Einwohnerrat unterstützte den Antrag. Die Bevölkerung stimmt am 28. Februar ab.

Die Gemeinde Emmen im Kanton Luzern beabsichtigt ihre offizielle Umbenennung in die Stadt Emmen. Sowohl der Gemeinderat als auch das Parlament, der Einwohnerrat, unterstützen diesen Schritt entschieden. Der Einwohnerrat stimmte der Umbenennung im vergangenen Herbst mit einer Mehrheit von 27 zu 9 Stimmen zu und genehmigte nun in erster Lesung den konkreten Fahrplan für die Umsetzung.

Begründung und historische Entwicklung

Der Gemeinderat betrachtet die Umbenennung als konsequent, da sich Emmen vom landwirtschaftlich geprägten Ort zu einem urbanen Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum gewandelt hat. Mit dem Umzug der kantonalen Verwaltung an den Seetalplatz werde der Ort quasi zur zweiten Hauptstadt des Kantons. Die statistische Mindestgröße von 10'000 Einwohnern hat Emmen bereits 1940 überschritten. Die Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger ergänzt, dass diese Entwicklung begrifflich sichtbar gemacht werden soll.

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Ende des letzten Jahres zählte Emmen 33'252 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist sie nach der Stadt Luzern nicht nur die zweitgrößte Gemeinde des Kantons, sondern auch die zweitgrößte Gemeinde der Zentralschweiz. Die Stadt Zug, welche auf dem dritten Platz folgt, zählt gut 1000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger. Den größten Boom erlebte Emmen in den 1950er- und 1960er-Jahren, als sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 20 Jahren auf über 20'000 Einwohner verdoppelte. Seither wächst die Gemeinde langsamer, aber stetig.

Wirtschaftliche Argumente und politische Positionen

Die Meinungen im Einwohnerrat waren bei der Diskussion klar verteilt. Am Dienstag stellten sich die allermeisten Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinter das Anliegen. Daniel Diltz von der Mitte brachte wirtschaftliche Argumente vor. Internationale Firmen würden sich eher in einer Stadt als in einer Gemeinde ansiedeln. Der Begriff Gemeinde kennt man vor allem in der Schweiz und in den Niederlanden, sonst ist er wenig geläufig.

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Jonas Ineichen von der SP sah es ähnlich. Eine Stadt wird anders wahrgenommen als eine Gemeinde: eigenständiger, zentraler und urbaner. Diese Wahrnehmung soll durch die offizielle Erhebung gestärkt werden. Die politischen Akteure sind sich einig, dass der neue Status die Attraktivität für Unternehmen und Bewohner erhöhen kann. Die Unterstützung durch das Parlament ist daher hoch und einheitlich.

Konsequenzen und finanzielle Auswirkungen

Mit der Umbenennung zur Stadt würden sich vor allem die Begriffe ändern. Man würde fortan von der Stadt Emmen sprechen, der Einwohnerrat würde zum Stadtparlament umbenannt und der Gemeinderat hiesse neu Stadtrat. Die Gemeindepräsidentin würde zur Stadtpräsidentin. Neue Rechte und Pflichten für Emmen kämen keine hinzu. Es handelt sich somit primär um eine symbolische und administrative Anpassung.

Der Gemeinderat rechnet mit Gesamtkosten von rund 270'000 Franken. Das Geld fiele vor allem bei der neuen Beschriftung von Dokumenten, Schildern, Berufskleidung, Anlagen und Gebäuden an. Wobei das meiste bestehende Material zuerst aufgebraucht würde. Die Kosten sind also begrenzt und richten sich nach dem Verbrauchsvorrat der vorhandenen Materialien. Eine sofortige vollständige Erneuerung ist nicht geplant.

Weiterer Ablauf und Abstimmungsdatum

Als letztes muss sich die Bevölkerung von Emmen hinter das Anliegen stellen. Sie stimmt am 28. Februar über den Namenswechsel ab. Wollen auch die Emmerinnen und Emmer, dass ihr Ort offiziell zur Stadt wird, würde die Änderung voraussichtlich im September 2028 in Kraft treten. Dieser Termin ist festgelegt und hängt von der Zustimmung der Wähler ab. Die Vorbereitungen laufen weiterhin nach Plan.