Emmanuel Macron unterbricht Africa-Forward-Gipfel-Diskussion und ruft das Publikum zur Ruhe auf

Macron, Frankreichs Präsident, unterbricht eine Diskussion auf dem Africa-Forward-Gipfel in Nairobi und ruft das Publikum zur Ruhe auf. Seine Intervention wird kritisiert, weil er teils als herablassend wahrgenommen wurde.

Beim Africa-Forward-Gipfel in Nairobi unterbricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Rede und fordert das Publikum zur Ruhe auf. Laut "Focus" hatte das Publikum im Serena-Konferenzsaal begonnen, während einer Diskussion leise miteinander zu reden.

Macron sprang auf, griff zum Mikrofon und rief die Zuhörer zur Ruhe auf. Dabei sprach er von einem "volligen Mangel an Respekt" gegenüber den Rednern auf der Bühne. Macrons Eingreifen wurde laut "Merkur" auf Englisch zur Ruhe auf gerufen. Zugleich sorgte sein Auftritt in Kenia für Kritik, weil er teils als herablassend wahrgenommen wurde.

Der "Africa Forward"-Gipfel soll die Beziehungen zwischen Frankreich und afrikanischen Staaten stärken





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Africa-Forward-Gipfel Emmanuel Macron Unterbrechung Ruheaufforderung Kritik Herablassend

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