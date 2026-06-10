Emirates Präsident Tim Clark wirft Lufthansa Blockade vor und fordert tägliche Flüge nach Berlin

Der Präsident der Golfairline Emirates, Tim Clark, kritisiert die anhaltende Blockade von Flügen nach Berlin scharf. Während die Nachfrage vorhanden sei, sieht er Lufthansa als Haupthemmnis, nicht die Politik. Emirates will täglich mit einer Boeing 777 in vier Klassen fliegen, doch die Genehmigung bleibt aus - trotz jahrzehntelanger Bemühungen und Zusagen.

Die Nachfrage ist da - doch die Golfairline darf weiterhin nicht nach Berlin fliegen. Präsident Tim Clark sieht die Ursache nicht in der Politik, sondern bei Lufthansa .

Die Angebote von Eurowings und Condor, welche die Strecke bereits bedienen, sind aus seiner Sicht nicht hochwertig genug für die deutsche Hauptstadt. Der Emirates-Präsident sitzt am Dienstag in einem Konferenzraum des Berliner Hotels Adlon vor Medienschaffenden und spricht über ein Ziel, das die Golfairline seit den 90er-Jahren verfolgt: Flüge nach Berlin. Man schicke jedes Mal einen A380 zur ILA, auch wenn Airbus längst darum gebeten habe, das zu unterlassen, weil der Superjumbo nicht mehr produziert werde.

Clark hält aber daran fest und sieht darin ein Zeichen an die Politik, dass die Genehmigung endlich kommen müsse. Die Golfairline kündigte eine Zusammenarbeit mit Condor an. Der Ferienflieger nahm im Winterflugplan 2024/25 Flüge zwischen Berlin und Dubai auf. Doch das dazugehörende Codeshare-Abkommen ließ auf sich warten.

Zu den Gründen äußerten sich beide Partner stets nur einsilbig. Im April 2025 wurde die Genehmigung dafür zwar doch noch erteilt, allerdings nur für ausgewählte Strecken. Berlin - Dubai war nicht dabei. Und auch sonst ist Clark nicht ganz überzeugt von dieser Lösung.

Es gebe ja auf der Strecke Berlin - Dubai neben Condor auch Eurowings. Aber keine dieser Airline biete das richtige Produkt, sagte er am Dienstag.

"Berlin verdient ein hochwertiges Produkt in allen Kabinen. Das ist es, was diese Stadt verdient", so der Emirates-Präsident. In der deutschen Hauptstadt gebe es die Nachfrage für alle Klassen: First, Business, Premium Economy und Economy Class. Grund seien die vielen Unternehmen und die diplomatischen Vertretungen in Berlin.

Emirates sei bereit, täglich eine Boeing 777 mit vier Klassen nach Berlin zu schicken. Die geplanten Abflüge in der deutschen Metropole wären gegen 11 Uhr. Mit einer Flugzeit von rund sechs bis sieben Stunden wäre man dann gegen 20 Uhr in Dubai. Clark kündigte tägliche Flüge an.

"Nur drei bis fünf Flüge pro Woche anzubieten, macht für uns wirtschaftlich keinen Sinn", so der Emirates-Chef. Slots seien am BER nicht das Problem, so der Emirates-Präsident. Er habe mit diversen deutschen Bundeskanzlern, Verkehrsministern und Staatssekretären gesprochen, sagt Clark. Die Signale aus der Politik seien meistens positiv gewesen, aber bisher sei nichts passiert.

Angela Merkel soll sogar versprochen haben, dass Emirates kommen dürfe, sobald der neue Hauptstadtflughafen ans Netz gehe. Der BER wurde 2020 eröffnet. Eine Genehmigung hat die Golfairline bis heute nicht. Clark sagt klar, wo er die Ursache für die Blockade sieht.

Die Politik würde wohl zustimmen, aber Lufthansa schütze sich über ihre Star-Alliance-Partner - Swiss, Austrian, Brussels Airlines, ITA - vor unliebsamer Konkurrenz, so sein Vorwurf. An die Bundesregierung richtet er eine direkte Frage: "Welchen Wert hat es, Emirates draussen zu halten?

" Der Emirates-Doyen gibt sich aber überzeugt, dass Emirates die Genehmigung bekommen wird - auch wenn es noch dauern sollte





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