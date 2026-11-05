Emirates Halbjahresbilanz 2026/27: Gewinn einbrechen durch Konflikt am Golf

Emirates verzeichnet im ersten Halbjahr 2026/27 einen massiven Gewinnrückgang von 68 Prozent aufgrund steigender Treibstoffpreise und Konflikte am Golf sowie sinkender Passagierzahlen.

Die Fluggesellschaft Emirates hat für das erste Halbjahr der Geschäftsjahre 2026/27 eine deutlich geschrumpfte Bilanz vorgelegt. Der anhaltende Konflikt am Golf und die stark gestiegenen Treibstoffpreise haben die finanziellen Ergebnisse des Dubai -basierten Luftfahrtkonzerns massiv belastet. Im Zeitraum von April bis September 2026 erzielte Emirates einen Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Dirham, was einem Wert von rund 870 Millionen Euro entspricht. Dieser Betrag stellt einen dramatischen Rückgang von 68 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres dar.

Umsatzeinbruch und sinkende Passagierzahlen

Neben dem gewaltigen Einbruch bei den Gewinnen litt auch der operative Umsatz der Fluggesellschaft unter den widrigen Bedingungen. Der Gesamtumsatz sank um 13 Prozent auf 56,9 Milliarden Dirham, das entspricht etwa 13,4 Milliarden Euro. Die Zahl der beförderten Reisenden ging noch stärker zurück: Von April bis September 2026 transportierte Emirates 21,8 Millionen Passagiere, was einem Rückgang von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem fiel die Auslastung der Flugzeuge von zuvor 79,5 Prozent auf nun 72 Prozent, was auf eine deutlich schwächere Nachfrage hindeutet.

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Gewinnsteigerungen im Frachtbereich

Ein heller Fleck in der sonst schlechten Bilanz bot der Güterverkehr. Während die Personenbeförderung einbrach, stiegen die Frachterlöse der Fluggesellschaft um 52 Prozent. Dieser Anstieg zeigt, dass der Logistikmarkt in der Region trotz der geopolitischen Spannungen und höheren Betriebskosten weiterhin stark nachfragegetrieben ist. Die positiven Ergebnisse im Frachtsektor konnten den massiven Verlust im Passagiergeschäft jedoch nicht vollständig ausgleichen. Der Kontrast zwischen beiden Geschäftsfeldern verdeutlicht die unterschiedliche Betroffenheit der operativen Bereiche.

Flottenerweiterung trotz Einschränkungen

Trotz der operativen und finanziellen Einschränkungen im Flugbetrieb setzte Emirates im ersten Halbjahr 2026/27 auf eine strategische Erweiterung der Flotte. Die Fluggesellschaft übernahm neun neue Airbus A350 und fünf Boeing 777 F Frachtflugzeuge. Diese Investitionen in moderne, effizientere Triebwerke und größere Kapazitäten im Frachtbereich stehen im Zusammenhang mit dem anhaltenden Bedarf an Luftfrachtkapazitäten. Die Entscheidung für diese Flugzeugtypen unterstreicht den Fokus auf langfristige operative Effizienz, auch wenn kurzfristige Gewinne durch externe Faktoren bedroht sind.

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Gesamtgruppe und Dnata berichten über Verluste

Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Drucks sind auch in der gesamten Emirates Group sichtbar. Der Konzern, der neben der Fluggesellschaft auch den Logistikdienstleister Dnata umfasst, verzeichnete einen Rückgang des Vorsteuergewinns um 66 Prozent. Der Gewinn der Gesamtgruppe sank auf 4,1 Milliarden Dirham, was rund 965 Millionen Euro entspricht. Diese konsolidierte Zahl zeigt, dass die Herausforderungen der Fluggesellschaft auch andere Sparten des integrierten Transportkonzerns erreicht haben. Die Daten belegen die breite Betroffenheit der Dubai-basierten Gruppe.

Zukünftige Perspektiven und Marktreaktionen

Die dramatischen Einbußen werfen Fragen zur zukünftigen Marktposition von Emirates auf. Temporäre Marketingaktionen, wie die Wiederaufnahme der Vergabe einer Meile pro Minute Aufenthalt in Dubai, deuten auf Versuche hin, die Kundenzahlen wieder zu stabilisieren. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit bezüglich der Flugrouten bestehen, insbesondere im Hinblick auf potenzielle Verbindungen nach Berlin, über die aktuell noch Unsicherheit herrscht. Die Kombination aus hohen Kosten und niedriger Auslastung wird die Geschäftspolitik der Fluggesellschaft in den kommenden Quartalen wahrscheinlich weiterhin prägen.