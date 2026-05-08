Emirates beklebt Airbus A380 mit großer VAE-Flagge als Reaktion auf Iran-Konflikt

Die Fluggesellschaft Emirates hat einen Airbus A380 mit einer großen Flagge der VAE beklebt, um die nationale Einheit in Zeiten des Iran-Konflikts zu demonstrieren. Die Maßnahme ist Teil einer landesweiten Initiative und unterstreicht die politische Bedeutung der Flagge. Gleichzeitig gibt es neue Meldungen zu anderen Luftfahrtvorfällen.

Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai hat eine große Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate auf den hinteren Rumpf eines Airbus A380 geklebt. Diese Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere den Konflikten mit dem Iran.

Die Flagge der VAE ist zwar ohnehin auf jedem Flugzeug der Airline zu sehen, doch in diesen Zeiten reicht das der Fluggesellschaft nicht mehr aus. Daher wurde nun ein Airbus A380 mit dem Kennzeichen A6-EVG mit einem speziellen Design versehen. Auf dem hinteren Teil des Rumpfes prangt nun eine besonders große Flagge der VAE.

Diese Beklebung ist Teil der Initiative This Flag Will Always Fly von Emirates, die eine Reaktion auf eine landesweite Kampagne von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum darstellt. Diese Initiative rief alle Bürger und Einwohner der VAE dazu auf, die Nationalflagge als Symbol der gesellschaftlichen Einheit zu hissen. Dies soll ein Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung und des Stolzes auf die Stärke und den Zusammenhalt der Nation angesichts der jüngsten Herausforderungen sein.

Mit den Herausforderungen sind vor allem die iranischen Angriffe als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels auf Dubai und andere Emirate gemeint, die zusammen die VAE bilden. Das beklebte Flugzeug ist bereits siebeneinhalb Jahre alt und trug in der Vergangenheit bereits ein Sonderdesign. Von August 2021 bis Oktober 2022 zierte ein großer Schriftzug zum 50-jährigen Bestehen der VAE den Jet. Die aktuelle Maßnahme unterstreicht die politische und emotionale Bedeutung der Flagge in Zeiten des Konflikts.

Die Fluggesellschaft betont damit ihre Verbundenheit mit dem Land und seine Bürger. In der Zwischenzeit gibt es auch andere Meldungen aus der Luftfahrtbranche. So fliegt der erste Airbus A380 wieder, nachdem er aufgrund der Pandemie monatelang am Boden stand.

Zudem gibt es neue Erkenntnisse zum Absturz von Flug MU5735 der China Eastern Airlines. Neue Daten deuten darauf hin, dass es im Cockpit der Boeing 737 vor dem Crash zu einem Kampf um die Kontrolle kam. Auch eine Boeing 767 von United Airlines sorgte für Schlagzeilen, als sie bei der Landung in Newark extrem tief flog und das Hauptfahrwerk einen Lastwagen auf der Autobahn berührte. Trotz der Kollision landete Flug UA169 sicher.

Besonders brisant ist, dass weder das Cockpit noch die Flugsicherung die Kollision zunächst registrierten





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