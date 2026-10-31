Embolo spricht über Nati-Rückkehr und SFV-Entscheid

Breel Embolo kehrt im November zur Nati zurück. Der Stürmer spricht über seine Enttäuschung über den SFV und seine Rote Karte gegen Argentinien.

Der Schweizer Fussballer Breel Embolo hat in einem Interview über seine Rückkehr zur Nati onalmannschaft gesprochen. Der 29-jährige Stürmer war im September wegen seiner Covid-Zertifikat s-Affäre nicht für die Nati berücksichtigt worden. Am Dienstag gab der Schweizerische Fussballverband ( SFV) bekannt, dass Embolo und Granit Xhaka im November wieder fürs Nati onalteam spielen werden. Die beiden Leistungsträger hatten die Nati ons-League-Spiele im September und Oktober wegen ihrer Verfahren rund um den Erwerb gefälschter Covid-Zertifikat e in der Corona-Zeit verpasst.

Embolo über SFV-Entscheid enttäuscht

Embolo zeigte sich im Interview enttäuscht über den Entscheid des SFV, ihn im September nicht aufzubieten. «Dass der SFV mich im September, nur weil mein Strafbefehl publik wurde, doch nicht aufgeboten hat, verstand ich nicht», sagte er. Anders als bei Xhaka seien die Umstände bei ihm seit mehreren Jahren bekannt gewesen. «Für mich war es verletzend, dass sich der Verband von externen Leuten unter Druck setzen lässt, um einen Entscheid zu treffen. Das ist es, was mich als Mensch ein bisschen enttäuscht hat», so Embolo. «Aber das ist vorbei. Wir schauen jetzt, was im November passieren wird.»

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Der Stürmer gab zu, dass er bis vor kurzem unsicher war, ob er im November zur Nati zurückkehren würde. «Bis vor kurzem war ich bei 50/50, was eine Rückkehr zur Nati im November angeht», verriet er. Nun habe er sich aber entschieden, dabei zu sein. «Wenn man für die Schweiz spielen darf, sollte man immer einrücken. Ich habe der Nati noch nie abgesagt – egal ob verletzt, angeschlagen oder mein Verein wollte, dass ich verzichte.» Auch wenn Embolo und der SFV nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen seien, wolle er nach vorne schauen.

Rote Karte und WM-Aus schmerzen

Embolo sprach auch über seine Rote Karte im WM-Viertelfinal gegen Argentinien. Die Schweiz spielte gross auf, beim Spielstand von 1:1 liess sich Embolo zu einer Schwalbe hinreissen und sah nach einer umstrittenen VAR-Intervention die Gelb-Rote Karte. «Es bringt nichts mehr, zurückzuschauen. Aber klar denke ich: Wäre die Rote Karte nicht gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich den Halbfinal erreicht. Die Top 4. Das ist es, was schmerzt», sagte er. Nach dem Spiel habe er sich vor der Mannschaft entschuldigt. «Meiner Meinung nach war Argentinien die schlechteste Mannschaft, gegen die wir in der K.o.-Runde gespielt haben. Aber wir scheiterten. Auch weil wir ein Mann weniger waren», so Embolo. «Dafür habe ich mich entschuldigt. Und ich habe geweint. Es ging mir wirklich nicht gut.»

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Mittlerweile habe er sich davon erholt. Dazu beigetragen hat auch sein Transfer in die USA. Im Sommer verliess Embolo Stade Rennes und wechselte nach Atlanta in die MLS. Obwohl er auch Angebote von grossen Mannschaften hatte, entschied er sich für Atlanta. Wegen der Wertschätzung, die er spürte, und einem klaren Plan, der ihm aufgezeigt wurde. Und weshalb wollte er Rennes unbedingt verlassen? Embolo: «Es gab keine International School für meine Kinder. Und: Bei uns wurde dreimal versucht, einzubrechen. Beim dritten Versuch habe ich die maskierten Einbrecher gar noch verjagt.»

Doku-Serie über Doppelbürger

In der Doku-Serie «The Belonging» von blue und Sky Schweiz werden die Geschichten von Schweizer Fussballern erzählt, die Doppelbürger sind. Auch Manuel Akanji und Breel Embolo zeigen ihre Story. Vor dem Release sprechen sie über ihren Nati-Entscheid.