EM-Silber für Curling-Team Pätz nach Finalniederlage gegen Schweden

Das Schweizer Curling-Team um Skip Alina Pätz gewinnt bei der Europameisterschaft in Ostrava die Silbermedaille nach einer 2:7-Niederlage im Final gegen Schweden.

Das neu formierte Schweizer Curling-Team hat die Europameisterschaft im tschechischen Ostrava mit der Silbermedaille abgeschlossen. Die Spielerinnen um Skip Alina Pätz scheiterten im entscheidenden Endspiel am Sonntag mit einer klaren 2:7-Niederlage an der starken schwedischen Auswahl. Der Traum vom Gold war für die Schweizerinnen erst im allerletzten Spiel der Meisterschaft geplatzt, obwohl sie sich zuvor mit sechs Siegen in sechs Spielen für den Final qualifiziert hatten.

Dramatischer Finalverlauf in Ostrava

Gegen die skandinavischen Favoritinnen starteten die Schweizerinnen denkbar schlecht und mussten bereits im zweiten End einen Stein abgeben. Die Vorentscheidung des Spiels fiel letztlich im sechsten End, als Pätz den letzten Stein nicht wunschgemäß legte. Dies ermöglichte den Schwedinnen, drei Steine zu schreiben und mit 6:2 in Führung zu gehen. Von diesem Rückschlag erholten sich die Schweizerinnen nicht mehr.

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Im siebten End stahlen die Schwedinnen zudem einen weiteren Stein, was die Schweizerinnen beim Stand von 2:7 zum Aufgeben brachte. Die Niederlage war somit das Ergebnis eines taktischen Fehlers in der Schlüsselsituation, der den Spielverlauf nachhaltig bestimmte. Die Schwedinnen, die ebenfalls mit sechs Siegen in sechs Spielen in den Final einzogen, dominierten das Spiel deutlich.

Aufbruch eines jungen Teams unter Alina Pätz

Trotz der Finalniederlage zeigt sich Skip Alina Pätz optimistisch und bezeichnet die Silbermedaille als Riesenerfolg. Als junges Team haben die Spielerinnen sehr vieles gut gemacht und freuen sich auf die Zukunft. Die aktuelle Zusammensetzung hat sich erst vor Kurzem ergeben, da sich die vorherige Dominanzstruktur im Schweizer Frauen-Curling aufgelöst hat.

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Personeller Umbau und olympische Ambitionen

Der Rücktritt der Olympia-Silbermedaillengewinnerin Anna Hasselborg und die Tätigkeit von Skip Isabella Wranaa als Nationaltrainerin in Südkorea haben zu einem Umbruch geführt. Auch Carole Howald hat sich aus dem Erfolgsteam des CC Aarau verabschiedet. Geblieben sind nur Pätz und Selina Witschonke.

Harte Konkurrenz durch Xenia Schwaller

Das verbleibende Duo aus Pätz und Witschonke wurde durch Stefanie Berset, die zuvor Ersatzspielerin in Cortina war, und Renée Frigo ergänzt. Zusammen bilden sie das Team des CC Genf, das das nächste große Ziel anstrebt. Die Spielerinnen wollen eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich gewinnen. Der Weg dorthin ist lang und die Konkurrenz durch die Weltmeisterinnen um Skip Xenia Schwaller groß.

Erfolg der Männer und Medaillengewinner

Bei den Männern sicherte sich Schottland die Goldmedaille bei der Europameisterschaft. In einem umkämpften Final bezwangen die Schotten Italien mit 6:5. Die Italiener gingen im ersten End mit 2:0 in Führung, ehe Schottland bis zum vierten End mit 4:2 ausglich.

Entscheidender Moment im letzten End

Nach der Gleichstellung schrieben die Italiener zwei Steine, ehe beide Nationen je einen weiteren Punkt verzeichnen konnten. Schottland gewann im achten und letzten End mit dem letzten Stein und sicherte sich somit den Titel. Die Silbermedaille für die Schweiz unterstreicht die Ambitionen des neu aufgestellten Teams, das trotz personeller Veränderungen weiterhin auf hohem Niveau konkurrenzfähig ist.