Bei der EM-Qualifikation treffen Serbien und Griechenland aufeinander. Das Spiel endet 0:0. Serbien bleibt ungeschlagen, Griechenland verpasst den Anschluss in der Tabelle.

Das Länderspiel zwischen Serbien und Griechenland endete mit einem 0:0-Unentschieden. Die Teams konnten keine Tore erzielen. Der Spielverlauf blieb insgesamt ausgeglichen.

Ballparaden und verpasste Chancen

Ein Freistoß von Milinkovic-Savic für Serbien in der eigenen Hälfte wurde verwandelt. Der Ball wurde pariert. Christos Tzolis für Griechenland schoss von links im Sechzehner mit dem rechten Fuß. Der Schuss wurde rechts unten gehalten. Die Vorbereitung erfolgte durch Kostas Tsimikas.

Also read Emotionale Torduelle in der Qualifikation: Lettland und Armenien im Spannungsfeld

Lazaros Rota für Griechenland versuchte es von rechts mit dem linken Fuß im Strafraum. Der Ball wurde ebenfalls rechts unten gehalten. Ein Kopfball von Konstantinos Mavropanos aus der Mitte ging links hoch vorbei. Die Vorlage kam von Christos Tzolis nach einer Ecke.

Christos Tzolis traf erneut, doch sein Schuss wurde abgeblockt. Konstantinos Karetsas bereitete das Spiel mit einem langen Ball vor. Ein weiterer Versuch von Tzolis von der Distanz ging links hoch weit vorbei. Auch diese Aktion ging auf einen langen Ball von Konstantinos Karetsas zurück.

Advertisement

Abseitspositionen und Fouls

Griechenland wurde in einer Situation ins Abseits gepfiffen. Christos Zafeiris spielte einen Pass nach vorne. Die Schiedsrichter sahen Tasos Douvikas in einer Abseitsposition. Aleksandar Mitrovic für Serbien bekam einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte zugesprochen.

Konstantinos Koulierakis köpfte aus der Mitte, doch der Ball flog über das Tor. Christos Tzolis bereitete das Spiel nach einer Ecke vor. Thanasis Androutsos schoss mit dem rechten Fuß aus der Mitte. Der Keeper hielt den Ball hoch in der Mitte.

Konstantinos Karetsas schoss von rechts mit dem linken Fuß. Der Ball wurde abgeblockt. Christos Tzolis versuchte es wieder von links mit dem rechten Fuß. Der Schuss wurde rechts unten gehalten. Christos Zafeiris bereitete die Aktion vor.

Spieldaten und Verlauf

Die Szene fand in der 16. Minute statt. Das Spiel verlief über die volle Zeit ohne Tore. Beide Teams zeigten Verteidigungsstärke. Die Partie endete Punktgleich.

Advertisement

Die Statistiken zeigen viele Abwehraktionen. Serbien und Griechenland blieben ungeschlagen in der Gruppe. Keine Mannschaft konnte sich absetzen.