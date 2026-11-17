Polen und Schweden teilen sich die Punkte im EM-Qualifikationsspiel. Robert Lewandowski und Dejan Kulusevski sorgten für die Tore, während beide Keeper ihre Teams im Spiel hielten.

Die Nationalmannschaft Polen s und Schweden s haben in ihrem EM-Qualifikationsspiel mit 1:1 geteilt. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, wobei die Abwehrreihen und Torhüter entscheidende Paraden leisteten. Am Ende stand ein gerechtes Ergebnis, das beide Teams in der Qualifikationsgruppe stabil hielt.

Lewandowski und Kulusevski als Torschützen

Die entscheidenden Tore der Partie gingen auf das Konto der beiden Spitzenspieler Robert Lewandowski für Polen und Dejan Kulusevski für Schweden. Lewandowski konnte sich durchsetzen, um die Führung für sein Team zu sichern. Kurze Zeit später glich Dejan Kulusevski aus und stellte den Gleichstand her. Beide Treffer unterstrichen die individuelle Klasse der Stürmer auf der internationalen Bühne.

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Schwedische Offensivkräfte unter Druck

Die schwedischen Angreifer zeigten sich in den ersten Minuten sehr aktiv. Victor Lindelöf versuchte es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch der Schuss ging links hoch und weit vorbei. Jesper Karlström traf ebenfalls von der Mitte, wurde jedoch von der Abwehr blockiert. Auch Gustaf Lagerbielke köpfte von links aus einem ungünstigen Winkel, woraufhin der Ball hoch in die Mitte des Kastens geleitet wurde.

Schwedische Offensivkräfte unter Druck

Dejan Kulusevski selbst hatte eine weitere Chance von links aus einem ungünstigen Winkel, die jedoch pariert wurde. Felix Beijmo schoss von der Distanz rechts hoch und weit vorbei, vorbereitet von Anthony Elanga. In der zweiten Halbzeit versuchte Yasin Ayari mit dem linken Fuß von weitem, verfehlte jedoch das Tor. Hugo Larsson hatte eine gute Position im Fünfmeterraum links, sein Schuss wurde aber sicher in der Mitte gehalten.

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Polnische Offensive mit Zalewski und Zielinski

Auch Polen schuf sich große Möglichkeiten, insbesondere dank der Spielertiefe. Nicola Zalewski bereitete einen Kopfballversuch von Robert Lewandowski rechts im Fünfmeterraum vor, der jedoch gehalten wurde. Sebastian Szymanski schoss aus der Mitte, wurde aber von der Linie gehalten, vorbereitet von Piotr Zielinski mit einem Steilpass. Oskar Kubiak schoss von mehr als 30 Metern, verfehlte jedoch das Tor.

Taktische Wechsel und Spielkontrolle

Die Trainer nutzten taktische Wechsel, um die Intensität im Spiel zu halten. Für Schweden kam Dejan Kulusevski für Yasin Ayari. Bei Polen wurde Michal Skóras für Marcel Regula eingewechselt. Diese Änderungen zeigten, dass beide Teams auf Sieg bedacht waren, obwohl das Unentschieden bereits vor dem letzten Pfeife stand.

Statistik und Bewertung des Spiels

Das Unentschieden von 1:1 ist ein akzeptables Ergebnis für beide Nationalteams im Kontext der Qualifikation. Die zahlreichen gehaltenen Bälle und verfehlten Schüsse zeigen, dass beide Defensive gut aufgestellt waren. Die einzelnen Fehler bei den Eckbällen und Freistößen wurden nicht bestraft. Das Spiel endet mit der Bilanz, dass beide Teams gleichberechtigt waren und keine Seite eindeutig dominieren konnte.