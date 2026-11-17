Norwegen verliert das EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit 1:2. Erling Haaland erzielt zwar den Anschlusstreffer, doch die Dänen verteidigen ihren Vorsprung sicher.

Das Freundschaftsspiel zwischen Dänemark und Norwegen endete mit einem knappen Sieg für die dänische Nationalelf. Der Endstand lautete 2:1 für die Gastgeber aus Kopenhagen. Norwegen hatte lange Zeit die Oberhand im Mittelfeld und ließ durch Erling Haaland Hoffnungen auf einen Ausgleich aufkommen, doch am Ende siegte die erfahrenere und taktisch diszipliniertere dänische Elf.

Haaland erlöst mit Treffer

Der entscheidende Moment für Norwegen ereignete sich, als Erling Haaland mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz in die Tormitte traf. Diese Aktion wurde durch eine Vorlage von Martin Ødegaard ermöglicht. Martin Ødegaard hatte zuvor bereits die Initiative ergriffen, indem er in der eigenen Hälfte einen Freistoß für sein Team erzwang, welcher jedoch nicht direkt verwertet wurde.

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Haalands Tor war der erste wichtige Erfolg für das norwegische Aufgebot, nachdem mehrere andere Chancen verpatzt worden waren. Zuvor hatte der Video-Schiedsrichter ein Tor von Erling Haaland zurückgewiesen, was die Spannung im Spiel erhöhte. Dieser Eingriff des Schiedsgerichtssystems sorgte für Unterbrechung und Frustration bei den norwegischen Spielern.

Dänemark behält die Nerven

Dänemark zeigte sich trotz des Rückstands stabil und nutzte die Kontermöglichkeiten effektiv. Gustav Isaksen versuchte wiederholt aus der Distanz das Tor zu treffen, wobei sein linker Schuss entweder gehalten oder über das Tor geschlagen wurde. Rasmus Kristensen unterstützte das offensive Spiel und bereitete Isaksens Chancen vor, die jedoch ohne Erfolg blieben.

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Die dänische Defense, angeführt von Joakim Mæhle und Mads Hermansen, blieb standhaft. Mads Hermansen erhielt sogar einen Freistoß in der eigenen Hälfte, was die defensive Ausrichtung des Teams unterstrich. Auch Rasmus Højlund hatte Anteil am Spiel, indem er einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte erhielt und durch ein Foul von Kristoffer Ajer Spielunterbrechungen provozierte.

Taktische Auseinandersetzungen

Das Mittelfeldduell war geprägt von vielen Fouls und Unterbrechungen. Patrick Berg und Andreas Schjelderup versuchten aus der Distanz, das Tor von Kasper Schmeichel zu treffen. Andreas Schjelderup scheiterte mit einem Linksschuss, der weit links am Tor vorbeizog. Auch Rasmus Højlund fiel durch ein Foul von Kristoffer Ajer auf, was die physische Intensität des Spiels zeigte.

Antonio Nusa brachte viel Dynamik ins norwegische Offensivspiel. Er bereitete mehrere Torabschlüsse vor, darunter eine Flanke für Erling Haaland, der jedoch im Abseits stand. Nusa erhielt selbst einen Freistoß auf dem linken Flügel, konnte diesen jedoch nicht direkt in Gefahr verwandeln. Seine Aktionen zwangen die dänische Abwehr zu ständigen Reaktionen.

Auswirkungen auf die Qualifikation

Das Ergebnis hat weitreichende Konsequenzen für die weitere EM-Qualifikation. Dänemark festigte seine Position in der Gruppe, während Norwegen nach dem Fehlschlag unter Druck gerät. Steffen Iversen, als Experte beobachtet, dass Norwegen trotz der Individualtalente wie Haaland und Ødegaard struggles with team cohesion. Die dänische Mannschaft zeigte unter Kasper Hjulmands Leitung eine hohe Effizienz in entscheidenden Momenten.

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Nächste Schritte für Norwegen werden sein, die Defensive zu stabilisieren, da wiederholt Bälle von Sander Berge und Julian Ryerson abgeblockt wurden. Dänemark wird versuchen, die Defensive um Torbjørn Heggem und Pierre-Emile Højbjerg aufrechtzuerhalten. Die beiden Nationalteams werden sich im nächsten Aufeinandertreffen erneut messen, wobei die Moral der norwegischen Truppe auf dem Prüfstand steht.