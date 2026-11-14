EM-Qualifikation Georgien gegen Ungarn Spielverlauf

Detaillierte Analyse der Torschüsse und Freistöße im EM-Qualifikationsspiel zwischen Georgien und Ungarn. Einblick in die Aktionen von Mikautadze, Szoboszlai und Kakabadze.

Im Rahmen der EM-Qualifikation treffen die Nationalmannschaften Georgien s und Ungarn s aufeinander. Der Spielverlauf wird durch eine hohe Anzahl an Standardsituationen und abgeblockten Schüssen geprägt. Die Partie bietet einen tiefen Einblick in die taktischen Auseinandersetzungen beider Teams auf dem Feld.

Abseitspfiffe und verpatzte Chancen

Georgien sah sich früh mit einer Abseitssituation konfrontiert. Georges Mikautadze erhielt einen Pass nach vorne von einem Mitspieler, doch die Unparteiischen pfiffen den Angreifer in der Vorentscheidung ab. In einer anderen Szene versuchte Barnabás Varga aus Ungarn aus der Strafraummitte sein Glück mit dem linken Fuß. Sein Schussversuch wurde jedoch effektiv von der gegnerischen Abwehr blockiert.

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Auch Georgien musste in einer weiteren Aktion ins Abseits laufen. Torhüter Giorgi Mamardashvili spielte einen Pass nach vorne, doch Georges Mikautadze stand abermals auf der Abseitsposition. Die Schiedsrichter wiesen die Situation klar als regelwidrig aus, was die Chancenverwertung für die Ungarn erschwerte.

Häufige Freistöße und Standardsituationen

Der Spielfluss wurde häufig durch Fouls und Freistöße unterbrochen. Otar Kakabadze von Georgien erhielt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen. Später wurde Zsolt Nagy aus Ungarn auf dem linken Flügel gefoult. Auch Milos Kerkez bekam auf der linken Seite eine Standardsituation, während Roland Sallai und Giorgi Chakvetadze jeweils in der eigenen Spielhälfte Freistöße erhielten.

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Ein weiteres Foul fiel auf Giorgi Kvernadze aus Georgien zurück. Andras Schäfer von Ungarn erhielt ebenfalls auf dem linken Flügel einen Freistoß. Die hohe Frequenz dieser Situationen deutet auf einen physisch intensiven und eng geführten Kampf um die Raumgewinne hin, der beide Teams in defensive Stellungen zwang.

Torwartparaden und blockierte Torschüsse

Georgien brachte Giorgi Tsitaishvili häufig in gefährliche Positionen. Einmal versuchte er mit dem linken Fuß rechts im Strafraum zu schießen, doch sein Versuch wurde blockiert. Die Vorlage stammt von Nika Gagnidze. In einer späteren Szene schoss Tsitaishvili erneut mit dem rechten Fuß von rechts, aber Giorgi Kvernadze bereitete auch diesen Versuch vor, der ebenfalls abgeblockt wurde.

Ungarns Angreifer Roland Sallai hatte ebenfalls gute Möglichkeiten. Er versuchte mit dem rechten Fuß aus der Distanz zu treffen, wurde aber von Georgiens Torwart gehalten. Der Schuss ging rechts unten vorbei, wo er sicher pariert wurde. Dominik Szoboszlai hatte die Vorlage für diesen Versuch geliefert. Auch András Schäfer verschoss aus der Distanz mit dem rechten Fuß nach einer Einleitung von Milán Vitális. Die Kugel flog über das Tor.

Letzte Aktionen im Spielverlauf

Anzor Mekvabishvili von Georgien versuchte ebenfalls sein Glück aus der Distanz. Mit dem rechten Fuß geschossen, parierte der ungarische Keeper den Ball rechts oben. Die Aufstellungen der Mannschaften stehen noch aus, während das Aufwärmen der Spieler gerade läuft. Das Spiel zeigt eine enge Partie, in der keine Seite dominant erscheinen konnte.