Eltern sind sich uneinig über Übernachtungen bei Freunden

Einige Eltern betonen die Bedeutung von Selbstständigkeit und Vertrauen, während andere sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder machen.

Eltern sind sich uneinig darüber, ob ihre Kinder bei Freunden übernachten dürfen. Viele betonen die Bedeutung von Selbstständigkeit , Vertrauen und offener Kommunikation mit Kinder n. Eine Nutzerin berichtet von einem Erlebnis, das ihr Vertrauen nachhaltig erschüttert hat.

Als ihr Kind zehn Monate alt gewesen sei, habe ein Nachbar angeboten, während eines dringend nötigen Einkaufs auf das Baby aufzupassen. Doch nach wenigen Minuten sei sie umgekehrt und habe ihr Kind wieder abgeholt. Einige Zeit später habe sie denselben Nachbarn an einem Kindergeburtstag beobachtet.

"Seitdem vertraue ich meiner Intuition vorbehaltlos", schreibt sie. Ihr Fazit: "Ein gesundes Misstrauen ist angebracht, wenn es um Kinder geht. Das ist keine Pyjamaparty der Welt wert.

" Andere Eltern versuchen, einen Mittelweg zu finden. Patrice (57) durfte nach eigenen Angaben als Teenager selbst bei Freunden übernachten. Er handhabt es jedoch anders: "Bei meiner 17-jährigen Tochter erlaube ich dies nur, wenn ich die Person gut kenne.

" Daniela, Mutter von drei Kindern im Alter von 12, 14 und 22, kennt die Diskussion aus einer anderen Perspektive. "Bis jetzt hatte ich das Glück, dass immer die anderen Kinder bei uns schlafen wollten und nie umgekehrt", erzählt sie. Ihre älteste Tochter habe erst mit 16 Jahren einmal bei einer Freundin übernachtet.

"Die beiden Jüngeren wollten nie. Ich weiss nicht, warum das so ist.

" Grundsätzlich schliesst Daniela Übernachtungen bei anderen Familien aber nicht aus. "Wenn ich die Familie sehr gut kenne, hätte ich kein Problem damit", sagt sie. Wenn Kinder bei ihr zu Hause übernachten, empfinde sie eine grosse Verantwortung: "Ich schaue hin, was sie machen. Ich bin verantwortlich dafür, wie es ihnen geht.

" Doch nicht alle teilen die Sorge vieler Eltern. "Man muss mit den Kindern sprechen und ihnen beibringen, was okay ist und was nicht", schreibt Nutzerin sunshineb. "Aber wenn man den Kindern sämtlichen Spass verbietet, schadet das für die Zukunft, den Entdeckergeist und die Selbständigkeit. " Für sie seien Übernachtungen bei Freunden als Kind "das Grösste" gewesen.

Ich erlaube es nur bei Familien, die ich sehr gut kenne und denen ich vertraue. Ich finde es wichtig für die Selbstständigkeit und lasse meine Kinder gerne übernachten. Das ist mir egal, meine Kinder sollen selbst entscheiden, wenn sie alt genug sind. Nutzer Pie gibt zudem zu bedenken, dass absolute Sicherheit ohnehin nicht existiere: "Das kannst du gar nicht wissen, die besten und ältesten Freunde können dunkle Seiten an sich haben.

" Wieder andere haben Mühe mit der aus ihrer Sicht zunehmenden Verunsicherung von Eltern. Nutzer Tomco schreibt, dass er selbst früher bei Freunden übernachtet habe, seine Kinder ebenfalls.

"Es ist nie etwas passiert", meint er. Ähnlich sieht es Nutzerin Aletsch1: "Mir tun die Kinder leid, die das erste Mal ins Klassenlager fahren und dann Heimweh haben, weil sie noch nie auswärts geschlafen haben und es nicht kennen.

" Ihr Appell an Eltern: "Überwindet eure eigenen Ängste und übertragt sie nicht auf eure Kinder.





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