Eltern als Vorbilder: Wie Alkoholkonsum Kinder langfristig prägt

Eine neue Studie zeigt, dass das Trinkverhalten der Eltern einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder hat, insbesondere im Teenageralter. Es geht weniger um gelegentliche Konsum, sondern um die Rolle, die Alkohol im Alltag spielt.

Ein Schluck Bier hier, ein Glas Rotwein dort. Für manche Eltern gehört nach einem stressigen Tag oder während des Znachts mit den Kinder n ein alkoholisches Getränk einfach dazu.

Im Sommer wird beim Grillieren ein Aperol Spritz genossen, beim Wandern ein kühles Bier. Doch diese Gewohnheiten werfen Fragen auf: Werden diese Momente vom Nachwuchs bewusst wahrgenommen? Eine aktuelle Studie, die Daten von über 6600 Personen über 23 Jahre analysierte, deutet darauf hin, dass nicht einzelne Vorfälle entscheidend sind, sondern das langfristige Verhalten der Eltern. Das Trinkverhalten der Eltern kann Kinder nachhaltig prägen, besonders zwischen 15 und 17 Jahren.

Kinder übernehmen eher ähnliche Muster, wenn sie beobachten, dass Alkohol selbstverständlich zum Alltag gehört. Dabei ist entscheidend, welche Rolle Alkohol spielt: Ist er ein Genussmittel oder ein Mittel zur Stressbewältigung? Auffällig ist, dass Mütter Töchter stärker beeinflussen, während Väter eher Söhne prägen. Experten wie Markus Meury von Sucht Schweiz betonen, dass Kinder vor allem durch Beobachtung lernen.

Ein unproblematischer Umgang mit Alkohol bedeutet nicht Abstinenz, sondern bewussten Konsum. Kinder sollten sehen, dass Alkohol in Maßen genossen wird und ein spezielles Getränk ist, das nicht zur Stressbewältigung dient. Alkohol ist fast überall präsent, sei es an Geburtstagen oder beim Wandern, und viele Heranwachsende nehmen ihn als festen Bestandteil von Freizeit, Geselligkeit und Feiern wahr. Besonders problematisch wird es, wenn Alkohol emotional aufgeladen ist, beispielsweise als Mittel gegen Stress, Schlafprobleme oder schlechte Stimmung.

In solchen Fällen können Kinder ableiten, dass Alkohol ein Bewältigungsmittel ist. Entgegen der weitverbreiteten Annahme haben Gleichaltrige oft weniger Einfluss als Eltern. Auch wenn Jugendliche sich stark an ihre Peers orientieren, bleiben Eltern zentrale Vorbilder. Sie beobachten, wie ihre Eltern und andere Erwachsene Alkohol trinken.

Eltern sollten ihren Kindern gegenüber eine klare Haltung vermitteln: Alkohol ist kein gewöhnliches Getränk, sondern birgt Risiken. Für Kinder sollte Alkohol tabu sein, und Jugendliche sollten möglichst bis 16 Jahren darauf verzichten. Offene Gespräche darüber, dass viele Gleichaltrige gar nicht trinken und Abstinenz oft normal ist, sind ebenfalls wichtig. Klare Regeln, wie kein Alkohol am Steuer, keine Mitfahrgelegenheit für Betrunkene und Absprachen für Ausgehaktivitäten, sind unerlässlich.

Die Meinungen zum Thema sind vielfältig. Viele Eltern möchten einen normalen Umgang vorleben und betonen, dass sowohl Gelüste als auch ein Nein dazu gehören. Einige warnen vor einer Überproblematisierung und sehen die Gefahr, dass Alkohol durch Verteufelung erst recht interessant wird. Viele verweisen auf eigene Kindheitserfahrungen, wie Grillfeste mit einem kleinen Bierschaum aus dem Glas des Vaters, und berichten von einer normalen Entwicklung.

Es gibt auch deutlich freiere Haltungen, wie der Kommentar: „Ich war auch schon betrunken vor meinen Kindern. What’s the point?

“ Doch es gibt auch Gegenstimmen. Einige Eltern haben sich bewusst für Abstinenz entschieden und möchten nie mehr vor ihren Kindern trinken. Andere konsumieren nur zu besonderen Anlässen und möchten nie angetrunken vor ihren Kindern sein. Die Erfahrungen reichen von Angst vor angetrunkenen Erwachsenen und Panikattacken in der Kindheit bis hin zu dem Wunsch, dass das eigene Kind niemals einen betrunkenen Elternteil sieht.

Diese Berichte verdeutlichen, dass die Auswirkungen des elterlichen Alkoholkonsums auf Kinder oft unterschätzt werden und dass ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol entscheidend ist





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