Elon Musk verliert nach US-Midterms: Texas-Regierung unter Gina Hinojosa blockt Projekte

Elon Musk verliert nach den Midterms an Einfluss. Die neue texanische Gouverneurin Gina Hinojosa kritisiert Steuergelder für SpaceX und droht mit Baustopps für Rechenzentren.

Elon Musk ist nach den US-Zwischenwahlen in den USA einer der großen Verlierer. Der milliardenschwere Unternehmer investierte fast eine halbe Milliarde Dollar, um die Republikaner zu unterstützen und den Bundesstaat Texas zu sichern. Doch die Demokraten eroberten beide Kammern des Kongresses. In Texas besiegte die Demokratin Gina Hinojosa den republikanischen Gouverneur Greg Abbott. Dies markiert einen massiven politischen Shift für Musks geschäftliche Interessen in der Region.

Politische Wende in Texas durch Gina Hinojosa

Gina Hinojosa gilt als direkte Kritikerin des Tech-Magnaten. Sie warf ihrem Vorgänger Greg Abbott vor, den Bundesstaat durch unfairen Vereinbarungen zugunsten von Elon Musk zu verschachern. Hinojosa forderte bereits im vergangenen Monat eine klare Haltung ein. Sie erklärte öffentlich, dass Texas nicht zum Verkauf stehe. Dieser Standpunkt steht im direkten Konflikt mit Plänen, die Musk oft in die Wege geleitet hat.

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Die neue Regierungsoberhaupt fordert einen sofortigen Baustopp für neue Rechenzentren. Dies gilt, bis der Schutz der Anwohner verbessert ist. Zudem soll das Ende der Steuervergünstigungen für solche Großprojekte erreicht werden. Diese Maßnahmen zielen direkt auf die Infrastrukturprojekte ab, die für Musks Expansionspläne in Texas unerlässlich sind.

Konflikte mit SpaceX und Starlink

Hinojosa lehnt zudem einen möglichen Verkauf eines staatlichen Küstenparks an SpaceX ab. SpaceX plant, den Weltraumbahnhof Boca Chica zu erweitern. Der Verkauf dieser Flächen war ein zentrales Element für das Wachstum der Raumfahrttochter von Elon Musk. Die Ablehnung durch die neue Gouverneurin blockiert diese strategische Planung.

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Auch die Satellitenkommunikation Starlink steht unter Druck. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte von Musk genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürften staatliche Aufträge und Subventionen eine wichtige Rolle spielen. Zudem stehen Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär zur Disposition.

Robert Garcia, der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, warnte die Republikaner und ihre Verbündeten. Er riet am Dienstagabend, sich schon einmal Anwälte zu nehmen. Diese deutliche Drohung signalisiert, dass die Demokratische Partei die Kontrolle über Aufsichtsmechanismen nutzen wird. Musk sieht sich nun einer erstarkten politischen Kraft gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angegriffen hat.

Wirtschaftliche Folgen und geplante Kapazitäten

An der Börse wurden die Nachrichten negativ aufgenommen. Die Aktien von Musks Raumfahrt- und KI-Konzern fielen in der Reaktion. Verzögerungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur könnten die ehrgeizigen Umsatzziele des Unternehmers gefährden. Die politischen Hindernisse in Texas, einem Schlüsselstaat für seine Geschäfte, verstärken diese Sorge.

SpaceX wollte seine Kapazitäten in diesem Bereich bis zum Jahresende auf bis zu drei Gigawatt fast verdoppeln. Im kommenden Jahr ist ein Ausbau auf 13 Gigawatt geplant. Die aktuellen politischen Entwicklungen in Texas könnten diese ambitionierten Zeitpläne massiv behindern. Die Blockade durch Hinojosa betrifft direkt die Energieversorgung, die für diese Rechenzentren nötig ist.

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Massiver Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung ist ein weiterer möglicher Untersuchungspunkt. Der künftige Kongress wird diese Bereiche genau beobachten. Musk selbst nahm die drohenden Hürden zunächst mit Humor. Auf der von ihm kontrollierten Online-Plattform X schrieb er, Rechenzentren im Weltraum wirkten im Moment ziemlich attraktiv.

Trotz seiner Bemühungen löste Musk seinen Aufruf vom Wahltag, für die Republikaner zu stimmen, unterdessen. Dies ist ein symbolischer Schritt in einer Zeit des politischen Umschwungs. Die Kombination aus einem demokratischen Kongress und einer kritischen Gouverneurin in Texas formt eine neue Realität für das Imperium von Elon Musk.