Elon Musk verliert Milliarden: Demokraten prüfen Unternehmen nach Wahlknockout

Mit 445 Millionen Dollar unterstützt Elon Musk die Republikaner vergeblich. Die Demokraten gewinnen den Kongress und planen strenge Prüfungen seiner Firmen und Steuerprivilegien.

Elon Musk hat mit einem finanziellen Einsatz von mindestens 445 Millionen Dollar im Wahlkampf der US- Republikaner die schlimmste Rendite seiner Geschichte erlebt. Diese Summe entspricht umgerechnet 396 Millionen Euro und übertrifft selbst die Ersparnisse eines Menschen mit einem Jahreseinkommen von 100.000 Dollar, der 4400 Jahre lang jeden einzelnen Cent zur Seite legt. Für den ersten Billionär der Geschichte mag dies finanziell nur ein kleiner Betrag sein, doch der politische Misserfolg bei den Midterm-Wahlen am Dienstag hat seine unternehmerischen Interessen massiv bedroht. Die Republikanische Partei erlitt eine herbe Niederlage und musste die Kontrolle über den Kongress an die Demokraten abgeben. Anders als seine ehemaligen politischen Verbündeten stehen die Wahlsieger dem reichsten Mann der Welt nun mit deutlich größerer Skepsis gegenüber und haben angekündigt, seine Firmengeflechte und staatlichen Förderungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Donald Trump verlor zwar nicht das Präsidentschaftsamt, doch die politische Landschaft hat sich für Musk fundamental verändert.

Strategische Fehlkalkulation in Texas und Washington

Der texanische Wohnsitz von Elon Musk erwies sich als besonders kostenintensiver politischer Standort, an dem seine Investitionen voll und ganz auf den Kopf fielen. In Texas gab der Unternehmer mindestens fünf Millionen Dollar aus, um die Wiederwahl des republikanischen Kandidaten im Senat zu unterstützen. Diese Person unterlag jedoch seiner demokratischen Gegnerin Gina Hinojosa bei den Wahlen. Die Demokraten sicherten sich dadurch nicht nur den einzelnen Sitz im US-Senat, sondern gewannen erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten einen staatsweiten Sieg in Texas. Zudem übernahmen sie die Kontrolle über das texanische Repräsentantenhaus, was als ein politisches Erdbeben in der sonst republikanisch geprägten Region gewertet wird. Diese Ergebnisse zeigen, dass Musk mit seiner Strategie, lokales Engagement durch massive Geldtransfers zu sichern, komplett an den Erwartungen der Wählerschaft vorbeiging. Die Hoffnung, dass seine wahlbeeinflussenden Mittel, die er metaphorisch als Weltraumlaser bezeichnete, funktionieren würden, hat sich als Illusion herausgestellt.

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Kritik an Steuerprivilegien trifft auf offene Ohren

Ein zentraler Faktor für den Wahlerfolg der Demokraten war die scharfe Kritik an den Steuererleichterungen und staatlichen Millionenzuschüssen, die Musks Unternehmen in Texas erhalten. Gene Wu, der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im texanischen Parlament, formulierte diese Stimmung klar: Die Ära der offenen Korruption sei zu Ende. In einer Umfrage der Associated Press äußerte sich mehr als die Hälfte der texanischen Wählerinnen und Wähler negativ über Elon Musk. Diese negative öffentliche Meinung entstand vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten. Die Wählerschaft litt unter hohen Preisen für Benzin, Lebensmittel, Mieten und Hypotheken, was die Wahrnehmung staatlicher Bevorzugung für reiche Unternehmer verschärfte. Politiker wie Gina Hinojosa stießen mit ihrer Rhetorik auf breite Resonanz, da sie die Ungleichheit zwischen den finanziellen Problemen der Bürger und den Privilegien von Multimillionären thematisierten. Elon Musk selbst reagierte mit einem Scherz auf seiner Plattform X, wo er ein Achselzucken-Emoji postete, um die Ineffektivität seiner Maßnahmen zu kommentieren. Doch diese Lockerheit konnte den Ernst der Lage für seine Geschäftsinteressen nicht kaschieren.

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Aktienverluste und das Ende der Doge-Ära

Die wirtschaftlichen Folgen der Wahlniederlage für Musk waren unmittelbar und massiv. An dem Tag nach der Wahl sanken die Aktienkurse seiner börsennotierten Unternehmen Tesla und SpaceX deutlich. Dies geschah selbst dann, als der technologielastige Nasdaq-Composite-Index insgesamt zulegte, was die spezifische Abwertung seiner Papiere unterstreicht. Laut Schätzungen von Forbes verlierte der Unternehmer an diesem Tag rund 45 Milliarden Dollar seines Vermögens allein durch diese Kursverluste. Diese wirtschaftliche Einbuße ist das direkte Ergebnis der politischen Unsicherheit und der drohenden regulatorischen Verschärfung. Ein weiterer Kritikpunkt ist Musks vergangene Rolle als Leiter der sogenannten Regierungseffizienzbehörde Doge. Damals hatte er einen massiven Stellenabbau im öffentlichen Dienst vorangetrieben. Der demokratische Abgeordnete James Walkinshaw aus Virginia beschrieb diese Zeit als Zeit des Lachens bei der Zerstörung von Diensten, auf die sich die Amerikaner verlassen. Die Demokraten fordern nun, dass Musk für seine Maßnahmen in dieser Zeit unter Eid Rede und Antwort stehen soll. Dies markiert den Übergang von politischer Sympathie zu aktiver rechtlicher und politischer Untersuchung.

Zukünftige Risiken für staatliche Aufträge

Die Sorge der Demokraten konzentriert sich auf die künftigen Beziehungen zwischen Musks Unternehmen und der US-Regierung. Musk ging offensichtlich davon aus, seinen unternehmerischen Erfolg einfach auf die Politik übertragen zu können. Michael Morris, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Columbia Business School, erklärt, dass dies eine ganz andere Disziplin ist. Er betont, dass Musk zwar viel mehr Geld hat, als er jemals brauchen wird, aber seine politischen Interventionen als Art Spiel betrachten mögen. Die Realität der staatlichen Auftragsvergabe, insbesondere für SpaceX und Tesla, unterliegt nun strengerer Prüfung durch die neue Kongressmehrheit. Die Demokraten haben kein Interesse daran, die bisherigen Förderungen und Verträge unkritisch fortzuführen. Dies stellt ein existenzielles Risiko für die Wachstumsstrategien von Musk dar, da staatliche Verträge oft einen Großteil ihres Umsatzes ausmachen. Die Zeit der unkontrollierten expansionistischen Politik ist vorbei. Stattdessen steht eine Periode der Rechenschaftspflicht und möglichen Regulierungsverschärfung bevor. Die Wähler haben mit ihren Stimmen bei den Midterm-Wahlen ein klares Signal gegen die Verschmelzung von technokratischer Effizienz und politischem Einfluss gesetzt. Elon Musk wird nun in einer feindseligeren politischen Umgebung agieren müssen, in der seine früheren Allianzen nicht mehr automatisch Schutz bieten.