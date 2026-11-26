Elon Musk garantiert jedem minderjährigen US-Bürger zwei SpaceX-Aktien. Eine Übertragung erfolgt im kommenden Monat, die zweite folgt im Juni nächsten Jahres.

Elon Musk hat sein Versprechen zur Ausgabe von SpaceX-Aktien an Kinder deutlich verschärft und die Menge der versprochenen Anteile verdoppelt. Der Unternehmenschef kündigte auf seiner Social-Media- Plattform X an, dass jedes Kind in den Vereinigten Staaten von Amerika zwei Aktien des Raumfahrtunternehmens erhalten soll. Diese Verteilung setzt sich aus einer Aktie zusammen, die direkt von dem Unternehmen SpaceX stammt, sowie einer weiteren Aktie, die er persönlich stiftet.

Detaillierter Zeitplan der Aktienübertragung

Der 55-Jährige hat einen konkreten Zeitplan für die Umsetzung dieser Aktion vorgelegt. Der erste Anteil der SpaceX-Aktien soll bereits im kommenden Monat an die Empfänger übertragen werden. Der zweite Anteil, den Musk individuell zusagt, wird dann im Juni des nächsten Jahres ausgeliefert. Diese Fristen gelten als verbindliche Ankündigung des Tech-Magnaten.

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Hintergrund der ursprünglichen Zusage

Die aktuelle Verdopplung des Versprechens folgt auf eine erste Initiative, die vor gut einem Monat gestartet wurde. Damals hatte Elon Musk Minderjährigen in den USA bereits Anteile an dem Raumfahrtunternehmen zugesagt. Die damalige Ankündigung war zwar spezifisch, doch blieben viele Fragen zur genauen Umsetzung und zu den Bedingungen offen.

Fragestellungen der Online-Community

Nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Ankündigung gab es auf der Plattform X erheblichen Diskussionsbedarf. Nutzer stellten präzise Fragen zur Definition der Empfängergruppe, insbesondere zum genauen Altersstatus der potenziell begünstigten Kinder. Zudem wurde erörtert, was mit den Anteilen geschieht, falls die Empfänger diese nicht aktiv annehmen oder verwalten können.

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Statistische Grundlagen der Empfängergruppe

Die Anzahl der potenziell Begünstigten lässt sich anhand aktueller statistischer Daten beziffern. Nach jüngsten Volkszählungsdaten leben in den USA etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Diese demografische Basis bildet den Maßstab für das gesamte Ausgabevolumen der versprochenen Wertpapiere.

Marktreaktionen und öffentliche Debatte

Die Ankündigung löste intensive Debatten in der Öffentlichkeit aus. Während einige Nutzer die Geste als positive Initiative bewerteten, äußerten andere Kritik an der politischen Motivation hinter der Aktion. Einige Kommentatoren bezogen Stellung zur politischen Landschaft und deuteten an, dass solche Aktionen der Rückgewinnung von Unterstützung dienen. Die Diskussionen variierten von Zustimmung bis hin zu skeptischen Kommentaren über die gesellschaftlichen Auswirkungen.