Elon Musk hat millionenfach rechte Tweets verbreitet, rasistische Proteste in Belfast angeheizt

Elon Musk hat einer Internet-Überwachungsorganisation zufolge Beiträge von zwei britischen Rechtsextremen millionenfach verbreitet und damit die rassistischen Proteste in Belfast angeheizt. Laut einem Bericht des CCDH hat Musk die Beiträge der beiden Briten und seine eigenen zu Belfast zusammen mehr als 115 Millionen Aufrufe auf ihren Konten erzielt, wobei 55 Prozent auf ihn entfielen.

Elon Musk hat einer Internet-Überwachungsorganisation zufolge Beiträge von zwei britischen Rechtsextreme n millionenfach verbreitet und damit die rassistischen Proteste in Belfast angeheizt. Laut einem Bericht des CCDH hat Musk die Beiträge der beiden Briten und seine eigenen zu Belfast zusammen mehr als 115 Millionen Aufrufe auf ihren Konten erzielt, wobei 55 Prozent auf ihn entfielen.

Als Eigentümer von X und Nutzer mit den meisten Followern verfügt Musk über eine beispiellose Macht, zu beeinflussen, was die Menschen online sehen. Mit dieser Macht trägt er die Verantwortung für die Inhalte und das Verhalten, die seine Plattform fördert. Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass er die Tragödie von Belfast dazu nutzte, migrationsfeindliche Narrativen an Millionen Nutzer zu verbreiten und zur Gewalt anzustacheln. Niemand habe bei der Verbreitung der Inhalte auf X eine grössere Rolle gespielt als Musk selbst





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Elon Musk Rechtsextreme Belfast Proteste Migrationsfeindlichkeit Gewalt

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