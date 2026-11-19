Elon Musk bezeichnete seine 500 Millionen Dollar für den Wahlkampf als Fehler und lehnte MAGA ab. Donald Trump reagierte mit einer Warnung an alle, die von der Bewegung abweichen, nannte Musk aber dennoch seinen Freund.

Elon Musk hat eine deutliche Distanzierung von der politischen Ausrichtung der MAGA-Bewegung versucht, was zu einer direkten Reaktion von US-Präsident Donald Trump führte. Trump warnte daraufhin öffentlich diejenigen, die sich von dieser Bewegung abwenden, und signalisierte damit klare politische Grenzen für potenzielle Verbündete im rechten Spektrum der USA. Zugleich betonte er in diesem Zusammenhang die persönliche Beziehung zu dem Tech-Milliardär, indem er Musk explizit als seinen Freund bezeichnete. Diese Mischung aus Warnung und Freundschaft markiert einen komplexen Wendepunkt in den bisherigen politischen Alliancen.

Trump warnt Distanzierende und lobt Musk

Der Slogan Make America Great Again, kurz MAGA, dient als zentrales Sammelbecken für treue Anhänger von Donald Trump. In einem Interview mit dem Sender NBC erklärte Trump eindeutig, was diese Haltung bedeutet und welche Konsequenzen eine Abweichung haben kann. Er sagte, dass es für Personen, die von MAGA abweichen, nicht gut laufe, was als direkte Anspielung auf die neuesten Aussagen von Elon Musk verstanden werden kann. Trotz dieser schroffen Warnung behielt Trump eine freundschaftliche Note bei. Er betonte, dass Elon Musk ein Freund von ihm sei, was die Ambivalenz seiner Aussage unterstreicht. Diese dualistische Botschaft sendet sowohl ein Signal der Loyalität an die Basis als auch eine gewisse Offenheit gegenüber starken Finanziers, solange sie nicht zu offensichtlich die Seite wechseln.

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Musk kritisiert fünfzig Millionen Dollar Ausgabe

Der Tech-Milliardär Elon Musk hatte im Rahmen des jüngsten Midterms-Wahlkampfs enorme finanzielle Mittel in den Wahlkampf für die Republikaner investiert. Er spendete nahezu 500 Millionen Dollar an Kandidaten von Trumps Partei, um den Erfolg der republikanischen Interessen zu sichern. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Bundesstaat Texas, wo sowohl sein Elektroautobauer Tesla als auch seine Raumfahrtfirma SpaceX ihren Hauptsitz haben. Diese geografische und wirtschaftliche Verflechtung macht die hohe Investition nicht nur politisch, sondern auch geschäftlich relevant. Trotz dieser massiven finanziellen Unterstützung setzten sich in zahlreichen wichtigen Rennen Kandidaten der Demokratischen Partei durch, was die Wirksamkeit der Investierung in Frage stellte.

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Von dunklem zu keinem MAGA

In einem Kontrast zu seiner früheren rhetorischen Unterstützung der Bewegung, bezeichnete Musk sich bei einer Konferenz der New York Times nun explizit als nicht MAGA. Er sagte, er komme sich ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben zu haben, da der erhoffte politische Erfolg ausblieb. Musk fügte hinzu, dass er unsicher darüber sei, was MAGA genau bedeute, und betonte, dass er nicht blind der Politik der Republikanischen Partei folgen werde. Dies steht im krassen Gegensatz zu früheren Auftritten. In der Vergangenheit war Musk häufig mit MAGA-Kappen fotografiert worden. Im Oktober 2024 stand er sogar auf der Bühne eines Trump-Wahlkampfevents zum Rennen um das Weiße Haus und behauptete, er sei nicht nur MAGA, sondern dunkles, gothisches MAGA, während er eine schwarze MAGA-Kappe trug.

Konsequenzen und Zukunft der Beziehung

Diese plötzliche Kehrtwende von Musk deutet auf eine Neujustierung seiner politischen Strategie hin. Die Tatsache, dass die demokratischen Kandidaten trotz der 500 Millionen Dollar spenden viele Rennen gewannen, könnte Musk dazu veranlasst haben, sich von der Identifikationsfigur MAGA abzuwenden. Donald Trumps Reaktion zeigt, dass die Trennlinie zwischen Unterstützern und Kritikern der Bewegung strikt gezogen wird. Für Elon Musk bedeutet dies, in einem politischen Umfeld zu operieren, in dem Loyalität zu Trumps Kernbotschaft erwartet wird. Die Beziehung bleibt trotz der Distanzierung formal freundschaftlich, aber die politische Ausrichtung hat sich für den Tech-Magnaten verändert. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob diese Distanzierung nachhaltig ist oder nur eine taktische Pause darstellt.