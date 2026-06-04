Elisa Balsamo dominiert 6. Teilstück des Giro d'Italia

Elisa Balsamo hat sich bei dem 6. Teilstück des Giro d'Italia durchgesetzt und ihren 4. Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt eingefahren.

Die Italienerin Elisa Balsamo hat sich bei dem 6. Teilstück des Giro d'Italia durchgesetzt und ihren 4. Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt eingefahren. Sie setzte sich nach 160 Kilometern von Ala nach Brescello deutlich vor der Kanadierin Maggie Coles-Lyster und der Australierin Georgia Baker durch.

Der Tag war jedoch nicht ohne Herausforderungen, da sich das Feld in der Po-Ebene in mehrere Gruppen aufteilte, als plötzlich starke Windböen auftraten. Die Schweizerin Marlen Reusser wurde dabei auf dem falschen Fuß erwischt und verlor den Anschluss an das Hauptfeld, konnte aber dank der Hilfe ihrer Teamkolleginnen und einem Sonder-Effort wieder aufschließen. Im Gesamtklassement blieb alles beim Alten, die Schweizerin befindet sich weiter auf Rang 5 mit einem Rückstand von 2:03 Minuten.

Die Niederländerin Anna van der Breggen führt nach wie vor mit 60 Sekunden Vorsprung vor Landsfrau Demi Vollering und 1:24 Minuten vor der Deutschen Antonia Niedermaier





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