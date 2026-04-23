Nachdem Grossbritannien und Schweden eine Nominierung ablehnten, unterstützt der georgische Ski- und Snowboardverband Johan Eliasch bei seiner Wiederwahl als FIS-Präsident. Die Wahl findet am 11. Juni in Belgrad statt.

Der Internationale Ski - und Snowboard verband ( FIS ) steht vor einer ungewöhnlichen Situation im Vorfeld der Präsidentschaftswahl en. Der amtierende FIS -Präsident Johan Eliasch sieht sich mit erheblichen Schwierigkeiten bei seiner Wiederwahl konfrontiert, da weder Grossbritannien noch Schweden , die Länder seiner Staatsbürgerschaft, bereit sind, ihn für eine dritte Amtszeit zu nominieren.

Diese Entscheidung, die auf Berichten in den Medien basiert, wird mit Kritik an Eliaschs Führungsstil begründet. Die Weigerung der beiden Nationen, ihn zu unterstützen, stellte Eliasch vor ein grosses Problem, da die FIS-Statuten vorschreiben, dass Kandidaten für das Präsidentenamt einen gültigen Reisepass der Staatsangehörigkeit des nominierenden Mitgliedsverbandes vorweisen müssen. Ohne eine Nominierung durch einen nationalen Verband wäre eine Kandidatur schlichtweg unmöglich.

Nachdem anfänglich Spekulationen aufkamen, dass Eliasch möglicherweise einen armenischen Pass erwerben würde, um die Nominierungsanforderungen zu erfüllen, hat sich nun eine überraschende Lösung ergeben. Der georgische Ski- und Snowboardverband hat sich bereit erklärt, Eliasch für das Amt des FIS-Präsidenten zu nominieren. Diese Entscheidung ist unerwartet, da Georgien bisher nicht als ein Land galt, das eine führende Rolle im internationalen Skisport spielt oder eine starke Verbindung zu Eliasch aufweist.

Der georgische Verband hat sich bisher jedoch nicht zu den Hintergründen dieser Nominierung geäussert, was zu weiteren Spekulationen und Fragen führt. Es bleibt unklar, welche Motive hinter dieser Unterstützung stecken und welche Vereinbarungen getroffen wurden. Die Tatsache, dass Eliasch sich gezwungen sah, nach einem anderen Land Ausschau zu halten, um seine Kandidatur zu sichern, unterstreicht die politischen und persönlichen Herausforderungen, mit denen er derzeit konfrontiert ist.

Die Situation wirft auch Fragen nach der Unabhängigkeit und Integrität des Wahlprozesses innerhalb der FIS auf. Die Wahl zum FIS-Präsidenten wird am 11. Juni in Belgrad stattfinden. Die FIS plant, ihren Mitgliedsverbänden am 20.

Mai eine vollständige Liste der wählbaren Kandidaten zukommen zu lassen. Neben Johan Eliasch haben auch Alexander Ospelt aus Liechtenstein, Anna Harboe Falkenberg aus Dänemark, Dexter Paine aus den USA und Victoria Gosling aus Grossbritannien ihre Kandidatur angekündigt. Dies deutet auf ein spannendes und umkämpftes Rennen um das Präsidentenamt hin. Die Konkurrenz stellt Eliasch vor zusätzliche Herausforderungen, da er nicht nur die Unterstützung der Mitgliedsverbände gewinnen muss, sondern auch seine Glaubwürdigkeit und seinen Führungsstil verteidigen muss.

Die Wahl in Belgrad wird somit ein entscheidender Moment für die Zukunft des internationalen Skisports sein. Die Entscheidung, wer die FIS in den kommenden Jahren führen wird, wird weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung des Sports haben. Es bleibt abzuwarten, ob Eliasch mit der Unterstützung Georgiens seine Wiederwahl erreichen kann und ob seine Kritiker ihn von einer dritten Amtszeit abhalten werden. Die kommenden Wochen werden zweifellos von intensiven Diskussionen und politischen Manövern geprägt sein





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