CH
Advertisement
Entertainment

Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter: SRF erklärt den Partnerlook

nau_live#18 in Switzerland
Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter: SRF erklärt den Partnerlook
Eliane Leiser · Karin Keller-Sutter · SRF
Advertisement

SRF bestätigt, dass der Partnerlook von Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter reiner Zufall war. Die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen.

Die SRF -Moderatorin Eliane Leiser und Bundesrätin Karin Keller-Sutter haben an einem Tag fast das gleiche Outfit getragen. Die modische Doppelung fiel in der SRF -Nachrichtensendung " 10 vor 10" auf. Nun hat der Schweizer Sender SRF erklärt, wie es zu diesem kuriosen Partnerlook kam.

Partnerlook in der Sendung "10 vor 10"

Eliane Leiser zeigte sich im Studio in einem rosa Outfit, während Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem Beitrag der Sendung zu sehen war. Die beiden Frauen trugen damit ähnlich gefärbte Kleidung, die beim Publikum und in der Redaktion auffiel.

Also readAusstellung Alpensounds im Alpinen Museum Bern: Volksmusik im Wandel

Die Moderatorin nahm die verblüffende Ähnlichkeit mit Humor. Am Ende der Sendung griff Eliane Leiser den modischen Zufall selbst auf und machte ihn zum Thema.

SRF klärt auf: Der ähnliche Look war Zufall

SRF bestätigt gegenüber Nau, dass der ähnliche Look von Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter reiner Zufall war. Der Sender stellte klar, dass es keine Absprache gegeben hat.

Advertisement

Entdeckt wurde die modische Doppelung erst am Nachmittag. Während einer Redaktionssitzung schaute sich das Team von "10 vor 10" den Beitrag mit Karin Keller-Sutter an.

Dabei fiel den Redaktionsmitgliedern auf, wie verblüffend ähnlich die beiden Frauen gekleidet waren. Erst in dieser Sitzung wurde der Partnerlook also bemerkt, obwohl die Sendung bereits ausgestrahlt war.

Positive Reaktionen auf den Modespass

Laut SRF kam der kleine Modespass offenbar gut an. Die Reaktionen auf den Partnerlook seien überwiegend positiv gewesen.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender zeigt der Fall, wie schnell ein zufälliger Gleichklang in einer Live-Sendung zu einem unterhaltsamen Moment werden kann. Eliane Leiser und das Team von SRF haben die Situation mit Leichtigkeit aufgenommen.

nau_live#18 in Switzerland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Eliane Leiser Karin Keller-Sutter SRF 10 Vor 10 Partnerlook Nau

More on Entertainment

See all

SVP-Politiker fordern Fertigstellung der Mühlaubrücke schon Ende 2028

Die SVP-Vertreter Mike Lötterle, Christian Vogel und Marc Keller drängen auf eine Beschleunigung des Wiederaufbaus der Mühlaubrücke zwischen Bazenheid und Lütisburg. Statt des vorgesehenen Jahres 2030 soll die Verbindung bereits Ende 2028 fertiggestellt sein. Als Hauptargumente führen die Politiker die verbesserte Sicherheit für Blaulichtorganisationen sowie das erfolgreiche Vorbild der zügigen Letzibrücke an. Die Petition dazu hat bereits über 2500 Unterschriften gesammelt.

nau_live

Neuesten Nachrichten · Switzerland

See all
Up nextSVP-Politiker fordern Fertigstellung der Mühlaubrücke schon Ende 2028