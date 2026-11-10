Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter: SRF erklärt den Partnerlook

SRF bestätigt, dass der Partnerlook von Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter reiner Zufall war. Die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen.

Die SRF -Moderatorin Eliane Leiser und Bundesrätin Karin Keller-Sutter haben an einem Tag fast das gleiche Outfit getragen. Die modische Doppelung fiel in der SRF -Nachrichtensendung " 10 vor 10" auf. Nun hat der Schweizer Sender SRF erklärt, wie es zu diesem kuriosen Partnerlook kam.

Partnerlook in der Sendung "10 vor 10"

Eliane Leiser zeigte sich im Studio in einem rosa Outfit, während Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem Beitrag der Sendung zu sehen war. Die beiden Frauen trugen damit ähnlich gefärbte Kleidung, die beim Publikum und in der Redaktion auffiel.

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Die Moderatorin nahm die verblüffende Ähnlichkeit mit Humor. Am Ende der Sendung griff Eliane Leiser den modischen Zufall selbst auf und machte ihn zum Thema.

SRF klärt auf: Der ähnliche Look war Zufall

SRF bestätigt gegenüber Nau, dass der ähnliche Look von Eliane Leiser und Karin Keller-Sutter reiner Zufall war. Der Sender stellte klar, dass es keine Absprache gegeben hat.

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Entdeckt wurde die modische Doppelung erst am Nachmittag. Während einer Redaktionssitzung schaute sich das Team von "10 vor 10" den Beitrag mit Karin Keller-Sutter an.

Dabei fiel den Redaktionsmitgliedern auf, wie verblüffend ähnlich die beiden Frauen gekleidet waren. Erst in dieser Sitzung wurde der Partnerlook also bemerkt, obwohl die Sendung bereits ausgestrahlt war.

Positive Reaktionen auf den Modespass

Laut SRF kam der kleine Modespass offenbar gut an. Die Reaktionen auf den Partnerlook seien überwiegend positiv gewesen.

Für den öffentlich-rechtlichen Sender zeigt der Fall, wie schnell ein zufälliger Gleichklang in einer Live-Sendung zu einem unterhaltsamen Moment werden kann. Eliane Leiser und das Team von SRF haben die Situation mit Leichtigkeit aufgenommen.