Elektro-Pocketbike in Rebstein: 17.500 Franken Strafe wegen mehrfacher Verstöße

Eine 29-Jährige aus Rebstein muss 17.500 Franken Strafe zahlen. Der Grund ist die Fahrt mit einem nicht zugelassenen Pocketbike trotz Entzug der Führerausweises.

Die Staatsanwaltschaft hat einer 29-jährigen Frau aus Rebstein im Kanton St. Gallen eine hohe Geldstrafe auferlegt. Die Strafe von insgesamt 17.500 Franken resultiert aus einer illegalen Fahrt mit einem nicht zugelassenen Elektro- Pocketbike. Der Fall wirft ein schlechtes Licht auf die wiederholten Verkehrsverstöße der Täterin, die bereits vorbestraft war.

Verbotene Fahrt mit dem Elektro-Motorrad

Am Sonntagabend, dem 5. Juli 2026, lenkte die 29-Jährige das kleine Fahrzeug auf der Rietstrasse in Rebstein. Sie fuhr in Richtung Kriessern im benachbarten Kanton St. Gallen. Bei einer anschließenden Kontrolle der Polizei wurde deutlich, dass das Elektro-Pocketbike mehrere gravierende Mängel aufwies. Weder waren Vorder- noch Rücklichter installiert, auch Blinker fehlten komplett. Das Fahrzeug war zudem nicht bei den Behörden eingemeldet und besaß keine Haftpflichtversicherung. Zudem trug die Fahrerin keinen Schutzhelm.

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Einstufung als Kleinmotorrad und Vorstrafen

Das von einem Elektromotor mit 1300 Watt Leistung angetriebene Fahrzeug wird von den Strafbehörden rechtlich als Kleinmotorrad eingestuft. Für die Führung eines solchen Fahrzeugs wären eine offizielle Zulassung, eine Haftpflichtversicherung und ein Führerausweis der Kategorie A1 zwingend erforderlich gewesen. Die Frau wusste laut dem vorliegenden Dokument, dass sie mit dem Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen fahren durfte. Schon beim Kauf wurde sie explizit darauf hingewiesen, dass die Maschine nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen ist. Die offensichtlichen Defizite an Beleuchtung und Blinkern waren ihr ebenfalls bekannt.

Der schwerwiegendste Verstoß betrifft jedoch ihre Fahrerlaubnis. Ihr Führerausweis ist seit März 2025 für sämtliche Fahrzeugkategorien auf unbestimmte Zeit entzogen. Sie durfte demnach überhaupt keine motorisierten Fahrzeuge lenken. Die Staatsanwaltschaft spricht sie daher des Fahrens trotz Führerausweisentzugs, des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeugs und des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung schuldig. Diese Ereignisse sind im Strafbefehl des Untersuchungsamts Altstätten vom 24. September festgehalten.

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Widerruf der bedingten Geldstrafe

Es handelt sich bei den aktuellen Vorwürfen nicht um das erste juristische Problem der 29-Jährigen im Straßenverkehr. Im Dezember 2025 wurde sie bereits wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand, pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Unfall und mehrfachen Fahrens trotz entzogenen Führerausweises verurteilt. Damals erhielt sie eine bedingte Geldstrafe von 175 Tagessätzen zu je 90 Franken sowie eine Busse von 4900 Franken. Die Geldstrafe musste zu diesem Zeitpunkt noch nicht beglichen werden.

Im April 2026 folgte eine weitere Verurteilung. Erneut fuhr sie trotz Führerausweisentzugs und mit einem nicht betriebssicheren Fahrzeug. Dafür erhielt sie eine unbedingte Geldstrafe von 4500 Franken und eine Busse von 400 Franken. Parallel dazu wurde die Bewährungsprobe der ersten Strafe um ein Jahr verlängert. Da sie sich trotz dieser Maßnahmen und der bestehenden Vorstrafen nicht an die Vorschriften hielt, stellt die Staatsanwaltschaft eine negative Prognose für ihre künftige Entwicklung auf.

Zusammensetzung der hohen Rechnung

Aufgrund der weiteren Delinquenz widerruft die Staatsanwaltschaft die frühere bedingte Geldstrafe vom Dezember 2025. Diese wird in eine neue Gesamtgeldstrafe eingerechnet. Die Summe beträgt nun 180 Tagessätze zu je 90 Franken, was einer unverbindlichen Geldstrafe von 16.200 Franken entspricht. Es handelt sich hierbei nicht um eine zusätzliche Strafe für die aktuelle Tat, sondern um die Aktivierung der ausstehenden Strafe aus dem Dezember 2025. Unter Berücksichtigung der Art des Fahrzeugs hält die Staatsanwaltschaft eine solche Geldstrafe gerade noch für gerechtfertigt.

Zu den 16.200 Franken an Geldstrafen kommen weitere Kosten hinzu. Die 29-Jährige muss eine neue Busse von 600 Franken sowie Verfahrensgebühren in Höhe von 700 Franken zahlen. Zusammen ergibt sich die finale Rechnung von 17.500 Franken, die im Strafbefehl des Untersuchungsamts Altstätten aufgeführt ist. Ob der Strafbefehl bereits rechtskräftig geworden ist, geht aus dem vorliegenden Dokument nicht eindeutig hervor. Dennoch zeigt das Beispiel, wie schnell sich wiederholte Verstöße im Straßenverkehr zu einer existenziellen finanziellen Belastung summieren können, besonders wenn frühere Warnsignale ignoriert werden.