ELCA Group erzielt zweistelligem Zuwachs des Nettoumsatzes, blickt mit Wachstum auf die Zukunft

Die unabhängige schweizerische IT-Dienstleistungs- und -lösungsatchaften Group, ELCA, hat ihren Nettoumsatz auf CHF 341 Millionen steigern können, was ein deutliches Wachstum von mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr zeigt.

Die ELCA Group konsolidierte ihren Umsatz im angespannten wirtschaftlichen Umfeld des Jahres 2025 und erzielte einen Nettoumsatz von CHF 341 Millionen, leicht über dem Vorjahresniveau.

Zum Jahresende 2025 beschäftigten 2'180 Mitarbeitende weltweit, von denen über die Hälfte in der Schweiz tätig waren. Cédric Moret, CEO der ELCA Group, betont, dass dies Ausdruck des Vertrauens ihrer Kunden und der richtigen strategischen Weichenstellungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ist. Mit ihrer erweiterten Expertise in den Bereichen Cloud und Cybersicherheit bieten sie einen nachhaltigen Mehrwert. Die kontrollierte Integration von KI, insbesondere agentischer KI in der Softwareentwicklung, eröffnet neue Marktchancen auf kurze und mittlere Sicht.

Gegenwärtig konzentrieren sie ihre Bemühungen auf die steigenden Marktanforderungen im Bereich der digitalen Souveränität, um mit Lieferanten und Partnern eine erweiterte Palette von Optionen und Lösungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Schlüsselindustrien des Landes zugeschnitten sind





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