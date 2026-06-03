El Niño mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Weg

Die Weltwetterorganisation (WMO) gibt an, dass El Niño mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt. Es handelt sich um ein natürliches Klimaphänomen im Pazifik, bei dem sich das gewohnte Zusammenspiel von Wind- und Meeresströmungen umkehrt. Die Wahrscheinlichkeit, dass El Niño kommt und das Wetter mindestens bis Ende des Jahres beeinflusst, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit fest.

Die Weltwetterorganisation ( WMO ) gibt an, dass El Niño mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt. Es handelt sich um ein natürliches Klima phänomen im Pazifik , bei dem sich das gewohnte Zusammenspiel von Wind- und Meeresströmungen umkehrt.

Zwischen El Niño und dem Wetter in Europa bestehen zwar einzelne Fernkopplungen, auf die Schweiz hat das Klimaphänomen jedoch kaum Auswirkungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass El Niño kommt und das Wetter mindestens bis Ende des Jahres beeinflusst, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit fest. Die Stärke der Auswirkungen ist jedoch schwer vorherzusagen. In Medien und Teilen der Forschungsgemeinschaft wird über einen Super-El-Niño spekuliert, ein besonders starkes Ereignis.

Das letzte, 2023/24, gehörte zu den fünf stärksten seit Beginn der Aufzeichnungen 1950. Wie stehen die Chancen? 50 zu 50, sagt Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung im deutschen Kiel.

"Es kann sein, kann aber auch nicht sein. " Die Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) gibt an, dass es zwar einzelne Fernkopplungen zwischen El Niño und dem Wetter in Europa gibt. Diese sind jedoch nur schwach ausgeprägt. Für das Schweizer (und mitteleuropäische) Wetter ist die Nordatlantische Oszillation (NAO) - also das Druckverhältnis zwischen dem Islandtief und dem Azorenhoch - der entscheidende Taktgeber.

Diese atlantische Dynamik ist für die Schweiz um ein Vielfaches mächtiger als die fernen Impulse aus dem Pazifik. Deshalb zeigt sich in den heimischen Wetterdaten auch kein klares Muster: Frühere El-Niño-Jahre brachten den Alpen mal eisige Kälte und viel Schnee, mal extreme Milde. Spürbar könnte das Phänomen aber indirekt sein: Etwa durch höhere Preise für Importgüter wie Kaffee oder Kakao wegen Ernteausfällen in Südamerika. Kein klares Muster: Frühere El-Niño-Ereignisse brachten in den Alpen sowohl extreme Milde, als auch eisige Kälte.

El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen im Pazifik, bei dem sich das gewohnte Zusammenspiel von Wind- und Meeresströmungen umkehrt. Im Normalzustand treiben starke Passatwinde das warme Oberflächenwasser nach Westen Richtung Südostasien, sodass vor der Küste Südamerikas kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser aufsteigen kann. Bei einem El Niño schwächen sich diese Winde jedoch ab: Das warme Wasser schwappt nach Osten zurück und blockiert das kalte Tiefenwasser.

Dadurch erwärmen sich die oberen Meeresschichten vor Südamerika, was zum Sterben von Plankton und dem Abwandern der Fischschwärme führt. Diese ozeanische Erwärmung verändert die weltweiten Luftströmungen. Die feuchtwarmen Luftmassen ziehen nun nach Osten und bringen der Westküste Amerikas extreme Niederschläge, während in Australien und Südostasien durch die Windumkehr die Feuchtigkeit ausbleibt und schwere Dürren drohen. Die Entwicklung eines Super-El-Niños hängt von Windschwankungen ab, die schwer vorherzusagen seien, erklärt Latif.

Grundsätzlich ziehen bei dem Klimaphänomen in Äquatornähe im Pazifik warmes Wasser und Wolken an die sonst trockene Küste Südamerikas. Dies kann - oft in Südamerika und in der Folge auch in einigen Staaten Ostafrikas - für verheerende Überschwemmungen sorgen. In Südostasien, Ostaustralien und bis nach Südostafrika häufen sich dagegen Dürren und Waldbrände. Zwischen den El-Niño-Episoden zeigt sich ein Wetterphänomen mit genau umgekehrten Vorzeichen.

Es wird La Niña genannt. Die WMO gibt an, dass es bislang keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über die genauen Auswirkungen von El Niño gibt. El Niños dauern meist neun bis zwölf Monate, erreichen den Höhepunkt zwischen November und Februar und passieren alle zwei bis sieben Jahre. Das Phänomen kann aber die Folgen des Klimawandels verstärken.

Bei einem El Niño sind der tropische Pazifische Ozean und die Atmosphäre wärmer, und dies kann mehr Energie und Feuchtigkeit für extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen und Starkregen bedeuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre 2026 bis 2030 eine noch höhere globale Durchschnittstemperatur aufweist als 2024, liegt nach einem aktuellen WMO-Bericht bei 86 Prozent. Wegen des El Niño könne dies schon 2027 der Fall sein. 2024 lag der Wert rund 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900).

Das Klimaziel, die globale Durchschnittstemperatur nicht mehr als 1,5 Grad über vorindustriellen Niveau liegen zu lassen, gilt nach bisheriger Definition als gerissen, wenn die Durchschnittstemperatur in einem Mittel von 20 Jahren darüber liegt





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