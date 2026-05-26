EKS lehnt Konversionsmassnahmen ab und befürwortet rechtliches Verbot

Der Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz lehnt Massnahmen zur Veränderung und Unterdrückung der sexuellen Orientierung entschieden ab und befürwortet ein rechtliches Verbot von entsprechenden Konversionsmassnahmen.

Der Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz lehnt Massnahmen zur Veränderung und Unterdrückung der sexuellen Orientierung entschieden ab. Er befürwortet deshalb ein rechtliches Verbot von entsprechenden Konversionsmassnahmen .

Konversionstherapien haben zum Ziel, die sexuelle Orientierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen oder transgeschlechtlichen Menschen umzupolen. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz bedauert, dass sich so lange auf bundespolitischer Ebene nichts mehr bewegt hat. Sie sieht sich aber auch in einer verschärften Verantwortung, weil die Unterdrückung der sexuellen Orientierung mitunter in religiösen Menschen- und Gottesbildern gründe und damit ganz konkret auch Praktiken innerhalb des kirchlichen Spektrums betrifft.

Der Rat der EKS spricht den sogenannten Sexual Orientation Change Efforts jegliche Evidenz aus medizinisch-psychotherapeutischer und sexualwissenschaftlicher Sicht ab. Solche Praktiken seien auch aus theologisch-ethischen Gründen klar abzulehnen, weil sie zum spirituellen Missbrauch führten. Der Rat der EKS ist der Ansicht, dass solche Praktiken auch mit rechtlichen Mitteln verhindert werden sollten. Ein Verbot und entsprechende Sanktionen könnten eine wichtige präventive Wirkung entfalten.

Die EKS hat bereits seit 2022 auf einen Bericht des Bundesrats gewartet, der über das Ausmass von Konversionstherapie und über rechtliche Mittel zu deren Verhinderung berichten soll. Die EKS hat bereits in der Vergangenheit mehrmals auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass solche Praktiken verhindert werden müssen. Der Rat der EKS ist der Meinung, dass die Unterdrückung der sexuellen Orientierung ein ernstes Problem darstellt, das nicht länger ignoriert werden kann.

Sie fordert die Bundesregierung auf, endlich Handlungen zu unternehmen, um die Konversionstherapien zu verhindern





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