Eklat nach C-Junioren-Spiel: Schiedsrichter wird von 13- bis 14-Jährigen beleidigt und bedroht

Nach einer 0:2-Niederlage des FC Egerkingen gegen Dulliken eskalierte die Situation, als der 21-jährige Schiedsrichter Erencan von den jungen Spielern beleidigt und über Social Media bedroht wurde. Ein 13-jähriger Spieler distanzierte sich von den schweren Vorwürfen und entschuldigte sich bei dem Schiedsrichter. Der FC Egerkingen führt interne Abklärungen durch.

Nach einem C-Junioren-Spiel im Solothurnischen eskalierte die Situation am Wochenende, als der 21-jährige Schiedsrichter Erencan nach der 0:2-Niederlage des FC Egerkingen gegen die Heimmannschaft aus Dulliken von den 13- bis 14-jährigen Egerkinger Junioren zunächst auf dem Platz beleidigt und anschließend über Social Media mit massiven Angriffen konfrontiert wurde.

Unter den Beleidigungen befanden sich auch Todesdrohungen und sexualisierte Angriffe gegen ihn und seine Familie. Ein Spieler der Egerkinger Junioren, der 13-jährige Z.*, äußerte sich gegenüber 20 Minuten zu dem Vorfall. Er gab an, sich nicht an den schweren Beleidigungen beteiligt zu haben, sondern lediglich aus emotionaler Wut während des Spiels auf Albanisch den Satz «leck meine Eier» gesagt zu haben, um sicherzustellen, dass der Schiedsrichter ihn nicht versteht.

Er erklärte, dass er frustriert über gewisse Entscheidungen von Erencan war, der türkischer Herkunft ist. Von den schweren Drohungen gegen den Schiedsrichter distanzierte er sich klar und bezeichnete die Mitspieler, die solche Aussagen gemacht hatten, nicht als seine Kollegen. Er konnte nicht erklären, warum es zu solchen Äußerungen gekommen war, und vermutete, dass es an unkontrollierten Emotionen lag. Andere Spieler, die um eine Stellungnahme gebeten wurden, äußerten sich nicht.

Einen Tag nach dem Spiel kontaktierte Z.* Schiedsrichter Erencan und entschuldigte sich. Erencan bestätigte, dass Z.* einer der Spieler war, die sich nicht schlimm geäussert hatten, und lobte die Entschuldigung. Er hofft, dass andere Spieler diesem Beispiel folgen. Der Vizepräsident des FC Egerkingen, Janick Sulser, erklärte, dass interne Abklärungen laufen und bis zur Klärung keine Stellungnahme abgegeben wird.

Der Verein steht in Kontakt mit dem Solothurnischen Fussballverband, was von Marc Häni, Präsident der Wettspielkommission, bestätigt wurde. Die Initialen des Spielers wurden zum Schutz von Minderjährigen geändert





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