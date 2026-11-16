Eishöhle am Hasliberg: Bergretter retten Höhlengängerin nach Sturz

Einer erfahrenen Höhlengängerin ist am Sonntag in der Unterfluh-Höhle am Hasliberg abgestürzt. Die Rega und Alpine Rettung Schweiz retteten die Frau mit leichten Verletzungen.

Bei einem schwerwiegenden Unglücksfall am Sonntag wurde eine erfahrene Höhlengängerin in der Unterfluh-Höhle am Hasliberg im Berner Oberland verletzt. Die Frau stürzte beim ersten steilen Abstieg in die als Eishöhle bekannte Kluft und hing kopfüber in den Seilen einer Strickleiter. Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega bestätigte am Montag den detaillierten Rettungsbericht.

Dramatischer Sturz in der Unterfluh-Höhle

Die verunglückte Frau war gemeinsam mit einem männlichen Begleiter in die Höhle eingestiegen, die auf einer Höhe von rund 940 Metern über Meer liegt. Der Abstieg in das unterirdische System gilt als technisch anspruchsvoll und erfordert spezielle Erfahrungen. Kurz nach Beginn der Tour ereignete sich der Vorfall beim ersten steilen Abstieg, wo die Frau ausrutschte und sich in der Strickleiter verfing. Ihr Begleiter war in der Lage, die Höhle zu verlassen und sofort Alarm zu schlagen, was die schnelle Reaktion der Helfer ermöglichte.

Also read Erfahrene Höhlengängerin stürzt in Eishöhle bei Hasliberg ab

Kooperation zwischen Rega und Bergrettern

Da sich die verletzte Person an einem schwer zugänglichen Ort befand, entschied die Einsatzleiterin der Rega, zusätzliche Kräfte anzufordern. Drei Bergretter der Alpine Rettung Schweiz wurden zur Unterstützung herangeholt. Der Pilot und der Rettungssanitäter der Rega brachten die Notärztin der Rettungswacht sowie die drei Bergretter mit der Rettungswinde in der Nähe des Höhleneingangs in dem bewaldeten Gebiet ab. Danach landete das Flugzeug sicher auf einer nahen Lichtung, um Platz für die komplexen Bodeneinsätze zu schaffen.

Technisch anspruchsvolle Hebung aus der Tiefe

Die drei Rettungsspezialisten der Alpine Rettung Schweiz konnten zur verunglückten Person absteigen und sie sichern. Der Aufstieg aus der Tiefe gestaltete sich aufgrund der Enge und der Neigung als schwierig. Mit Hilfe eines Flaschenzugs gelang es den Rettern, die Frau gemeinsam an die Oberfläche zu ziehen. Dieser mechanische Vorteil war notwendig, um die Last sicher und kontrolliert zu bewegen, ohne weitere Verletzungen zu riskieren. Die Operation dauerte mehrere Stunden, bis die Frau vollständig aus der Kluft geborgen war.

Advertisement

Gesundheitszustand und medizinische Versorgung

Nach der erfolgreichen Bergung erhielt die Frau vor Ort eine medizinische Erstversorgung durch das Fachpersonal. Da die Verletzungen als leicht eingestuft wurden, folgte der Transport in ein nächstgelegenes Spital. Die Rega-Crew flog die Patientin zur weiteren Behandlung ab. Ihr Zustand wird als stabil beschrieben, und es besteht kein Anlass zur Beunruhigung. Die leichten Blessuren stehen in keinem Verhältnis zum dramatischen Verlauf des Unglücks, das viele Beteiligte stark belastete.

Historischer Wandel der Unterfluh-Höhle

Die Unterfluh-Höhle, auch als Eishöhle bekannt, ist eine beliebte, aber anspruchsvolle Route für erfahrene Höhlensportler. Das früher im Inneren vorhandene Eis ist im Lauf der Jahrzehnte stark zurückgegangen, was die Bedingungen in der Kluft verändert hat. Dennoch bleibt der Abstieg technisch herausfordernd. Fachleute betonen, dass solche Touren nur von geschulten Gruppen mit entsprechender Ausrüstung unternommen werden sollten. Der Vorfall unterstreicht die Risiken, die mit dem Höhlensport verbunden sind, auch in scheinbar ruhigen Gebieten wie dem Berner Oberland.